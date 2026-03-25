Modernizarea căii ferate Cluj-Oradea, blocaje susținute pe segmente importante din zona Clujului

Blocaje importante în zona Clujului la proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj - Episcopia Bihor. Recent, premierul Ilie Bolojan a dat un ultimatum constructorilor și a înaintat un termen de patru luni pentru recuperarea întârzierilor. Însă, un alt proiect așteptat de clujeni – pasajul de la Tăietura Turcului – ar putea fi de asemenea marcat de întârzieri.

Probleme în teren la proiectul magistralei 300: potrivit imaginilor publicate de canalul „Legat de Cluj”, care surprind lucrările din zona Clujului la proiectul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lucrările sunt în întârziere vizibilă.

Situația devine cu atât mai complicată cu cât un alt proiect însemnat așteptat de clujeni și parte din aceste lucrări – pasajul de la Tăietura Turcului – ar putea suporta întârzieri.

Potrivit imaginilor din teren, pe segmentul Gară – Tetarom – Baciu, pe anumite sectoare, șinele lipsesc cu desăvârșire.

De asemenea, în zona Tăietura Turcului, lucrările nu au fost demarate pentru realizarea pasajului. Proiectul, esențial pentru fluidizarea traficului din zonă, ar putea de asemenea suporta întârzieri în condițiile în care CFR nu a avansat la acest capitol.

Deși proiectul ar fi trebuit să fie mult mai avansat, având în vedere că termenul limită pentru finanțarea prin PNRR este august 2026, datele CFR S.A. indică întârzieri semnificative pe anumite tronsoane: în timp ce pe anumite segmente avansul lucrărilor este de peste 50%, pe altele progresul este minim – 16%.

Practic, avertismentele specialiștilor din domeniu și ale asociațiilor de profil atenționau cu mai bine de un an în urmă cu privire la blocajele acestui proiect important de infrastructură feroviară, realizat din fonduri PNRR.

De altfel, în continuare, pe anumite segmente, călătorii nu pot folosi transportul feroviar, fiind nevoiți să recurgă la autobuze.

Progres de 42% pe cele patru loturi

Potrivit datelor guvernamentale, progresul fizic mediu actual pe cele patru loturi ale proiectului, care se întinde pe 166 de kilometri, este de 42,72%.

Șeful Guvernului a subliniat că atenția trebuie să se concentreze acum pe un sector de aproximativ 12 kilometri aflat la limita județelor Cluj și Bihor, în aval de Poieni, iar constructorul de pe acest tronson a primit un ultimatum.

Potrivit angajamentelor asumate de România, acest proiect de investiții împărțit în patru loturi, trebuie să atingă în august 2026 următoarele stadii de realizare a progresului fizic (cadru șină-traversă):

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Achireș și Achireș – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al treilea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%.

Proiectul de buget pentru anul 2026 include deja fondurile necesare pentru susținerea contribuției naționale aferente acestui proiect strategic.

Modernizarea tronsonului de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor va asigura creșterea mobilității pe rețeaua de infrastructură feroviară, va îmbunătăți condițiile de călătorie prin reducerea timpului și creșterea siguranței traficului, elemente care vor contribui la dezvoltarea zonei.

