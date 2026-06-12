Jucătorul cumpărat de CFR cu trei milioane de euro vrea să revină în Gruia: „Îl iubesc pe Mureșan! Obiectul meu e să antrenez acolo”

Ajuns la 42 de ani, Christian Fabbiani s-a retras din fotbal iar în urmă cu cinci ani a devenit antrenor. În această vară a fost numit pe banca celor de al Vardar, campioana Macedoniei de Nord.

Iuliu Mureșan a revenit în sezonul trecut ca președinte la CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Sub comanda lui Fabbiani, macedonenii vor lua startul în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul viitor. Cel poreclit „Căpcăunul” visează, totuși, ca într-o zi să revină în România, pe banca CFR-ului.

Fabbiani a evoluat pentru ardeleni în sezonul 2007-2008, contribuit cu 12 goluri în 33 de meciuri la primul titlu de campioană din vitrina echipei. Deși transferul a fost un eșec, șefii clubului de la acea vreme au plătit nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru a-l transfera din Argentina.

„Principalul meu obiectiv este să antrenez CFR Cluj, la un moment dat, în carieră, să mă întorc într-un loc unde am fost foarte fericit. Dar mai întâi, vreau să dau tot ce pot aici, la Vardar, care mi-a deschis ușa pentru a continua să cresc și să-i răsplătesc încrederea lui Milenko, președintele clubului, care îmi oferă această oportunitate.

Este cel mai mare club din Macedonia, iar scopul meu este să-i ajut să continue să crească în orice mod posibil. Îl iubesc foarte mult pe Iuliu Mureșan, care m-a tratat ca pe un fiu când eram la CFR, iar asta este neprețuit pentru mine. Merită tot ce e mai bun pentru că este o legendă. Sper să-și poată atinge toate obiectivele.

Am început să lucrez pe 8 iunie. Acum, am călătorit la Roma pentru a pregăti echipa pentru cea mai importantă competiție din Europa, Liga Campionilor.

Oferta a venit de la un agent care urmărește fotbalul argentinian. M-a sunat în decembrie cu propunerea oficială. Pentru mine, este o plăcere să continui să cresc ca antrenor de fotbal în Europa. Am doar 42 de ani. Nu sunt mulți argentinieni care antrenează în Europa. Pentru mine, este o oportunitate unică de a încerca să dau totul.

Doar munca asiduă, liniștea, profesionalismul și disciplina te pot duce acolo unde îți dorești. Sunt un antrenor complet diferit față de cum eram ca jucător. Sunt un antrenor foarte organizat, trăiesc și respir fotbal, zi de zi. Îmi place foarte mult să pun accent pe tactică, iar cea mai mare calitate a mea este că gestionez foarte bine vestiarul.

Îmi place ca echipa mea să preseze sus și îmi place disciplina tactică. Până în ziua de azi, la cluburile pe care le-am condus, am reușit să-mi ating toate obiectivele. Asta m-a adus în Europa. Nu a fost ușor.

Am început în divizia a treia din Argentina, iar după trei ani, eram în prima ligă. Am îndeplinit toate obiectivele foarte dificile pe care le-am avut. Dar munca asiduă nu minte, iar fiecare efort are răsplata sa”, a declarat atacantul, potrivit digisport.ro.

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