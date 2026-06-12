Mircea Abrudean: „Guvernul Eugen Tomac este o construcție fără forța reală de a face reforme!”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean(PNL), a declarat că Partidul Național Liberal nu va susține învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că Partidul Național Liberal nu va susține învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. | Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că Partidul Național Liberal nu va susține învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, apreciind că viitorul Executiv nu are capacitatea de a implementa reformele de care România are nevoie.

Declarația a fost făcută după ședința Biroului Politic Național al PNL, care a decis în unanimitate să nu voteze Cabinetul propus de Eugen Tomac.

„Decizia PNL este clară, după votul dat în unanimitate în forul de conducere al partidului: nu susținem și nu votăm Guvernul Eugen Tomac. Este o construcție fără forța reală de a face reforme. România are nevoie de stabilitate și de asumare politică, cu atât mai mult cu cât nu ar fi corect ca eforturile românilor să fie în van”, a transmis Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

PNL refuză să intre în formula guvernamentală

Poziția liberalilor vine în contextul negocierilor intense pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină noul Executiv. Conducerea PNL consideră că actuala formulă propusă nu dispune de sprijinul politic necesar pentru a asigura stabilitatea guvernării și adoptarea reformelor asumate de România.

Decizia adoptată de Biroul Politic Național confirmă faptul că liberalii vor vota împotriva învestirii Guvernului Tomac în Parlament.

Tensiunile politice continuă

Refuzul PNL complică și mai mult procesul de formare a noului Executiv, în condițiile în care obținerea unei majorități parlamentare reprezintă principala provocare pentru premierul desemnat.

Liderii liberali susțin că România are nevoie de un guvern stabil, cu susținere politică solidă și cu capacitatea de a implementa reformele economice și administrative aflate pe agenda publică.

Poziția exprimată de Mircea Abrudean se alătură altor critici formulate în ultimele zile de reprezentanți ai PNL la adresa formulei de guvernare propuse de Eugen Tomac.

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