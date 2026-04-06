Autostrada Transilvania: progres susținut pe secțiunea Chiribiș – Suplacu de Barcău. Circulație deschisă pe 230 km de autostradă la final de an.

Circulația rutieră pe cei 26 km ai secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș ar putea fi deschisă la finalul verii. Mai mult, la sfârșitul lui 2026, șoferii vor putea circula complet pe A3 de la Târgu Mureș la Cluj-Napoca și mai departe până la Oradea și granița cu Ungaria.

La finalul lui 2025, lucrările pe segmentul Suplacu de Barcău – Chiribiș înregistrau un progres de peste 60% în teren.

Potrivit estimărilor specialiștilor în infrastructură, cei 26,35 kilometri ai Autostrăzii A3 Chiribiș-Suplacu de Barcău ar putea fi deschiși traficului rutier la final de vară sau început de toamnă.

Progres bun pe cei 26,35 kilometri ai secțiunii Chiribiș-Suplacu de Barcău (A3). Constructorul Erbașu poate da drumul la trafic la sfârșit de august ori în septembrie, cu o mică întârziere față de iulie, termenul contractual.

„Avem asfalt pe mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate. Fac excepție cele două structuri din apropierea lacului de acumulare Suplacu de Barcău care sunt punctele critice rămase în urmă, la care se adaugă zona cu numeroasele ziduri de sprijin de lângă Porț”, semnalează Asociația Pro Infrastructura (API) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 și prevede 6 luni de proiectare și 18 de execuție. Ordinul de începere pentru lucrări a fost dat în ianuarie 2025, deci termenul de finalizare este iulie 2026.

De asemenea, cei de la Precon/Selina pot deschide tronsonul vecin de 28,55 km în decembrie, dacă trag foarte tare, menționează sursa citată. Astfel sunt șanse ca la final de an să circulăm complet pe A3 între Nușfalău și granița cu Ungaria (Borș II) pe 73,8 kilometri.

Secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului

„Mai mult, cei de la UMB pot inaugura, dacă doresc, secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului chiar luna viitoare. Cândva în vară pot termina și Nădășelu-Zimbor, în funcție de cât de tare vor să scape de șantier și să se concentreze pe A7”, notează reprezentanții API în mesajul citat.

În plus, în perioada noiembrie – decembrie 2026, turcii de la Ozaltin vor da gata devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică. În total, 42,3 kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului.

Așadar, în scenariul cel mai optimist, în decembrie 2026 șoferii vor circula complet pe Autostrada A3 de la Târgu Mureș, la Cluj-Napoca și mai departe până la Oradea și graniță, adică pe aproape 230 de kilometri.

„Singura verigă lipsă rămâne sectorul de 41 km dintre Poarta Sălajului și Nușfalău care include perla coroanei, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, lot executat de turcii de la Makyol aflat în perioada de proiectare”, arată Asociația Pro Infrastructura.

Recent, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că 11 firme au depus oferte pentru supervizarea lucrărilor la tronsonul Autostrăzii Transilvania care include și tunelul Meseș.

