Dezastru pentru Unirea Dej! Academia clubului ocupă locul 122 din 130 de echipe

Din rău în mai rău pentru Unirea Dej. După retrogradarea în Liga a 4-a, alb-albaștrii au primit un verdict crunt în ceea ce privește academia clubului.

Academia Unirii Dej este pe locul 122 în România

La începutul acestei săptămâni, Federația Română de Fotbal a stabilit ierarhia academiilor din România. Ediția din acest an a cuprins 130 de echipe, printre care și cea a Unirii Dej.

Verdictul a fost crunt pentru formația care în urmă cu trei sezoane evolua în play-off-ul Ligii a 2-a. Dintr-un total de 130, Unirea Dej are a 122-a cea mai prolifică academie din România, cu un punctaj de numai 21,76!

Pe primul loc în acest top se află, pentru al șaptelea an consecutiv, Farul Constanța, cu un punctaj de 92.46. Pe locul al doilea s-a clasat academia celor de la Viitorul Cluj (88,56), în timp ce podiumul este programat de Dinamo (88,03).

