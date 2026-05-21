Zilele Clujului 2026 au început! Concerte, parade, spectacole și activități pentru toate vârstele în tot orașul

Cluj-Napoca intră, de vineri până duminică, în atmosfera unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale anului.

Cluj-Napoca se transformă, în acest weekend, într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Zilelor Clujului.

Organizatorii au pregătit peste 100 de activități în mai mult de 40 de locații din municipiu.

Vineri: Delia, Vița de Vie și show-ul cu drone din Piața Unirii

Ziua de vineri promite unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției din acest an. Piața Unirii devine centrul distracției, cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și video mapping.

Pe scena principală vor urca Mihail, de la ora 19:30, Vița de Vie de la 20:45 și Delia de la ora 22:00. Între concerte, de la 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone și proiecții video care spune, și în acest an, o nouă poveste a comunității clujene.

Tot vineri, Strada Potaissa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În Piața Muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale.

La Plaja Grigorescu începe avanpremiera Vamos a la Playa 2026, iar Parcul Central găzduiește Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, spectacole de circ și activități pentru familii și copii.

Sâmbătă: Parada Zilelor Clujului și „Notte d’amore” în centrul orașului

Sâmbăta este, tradițional, cea mai aglomerată zi a festivalului. De la ora 16:00 va avea loc Parada Zilelor Clujului, unul dintre cele mai iubite momente ale evenimentului. Sute de artiști, sportivi, voluntari și reprezentanți ai comunităților locale vor defila prin centrul orașului într-un spectacol plin de culoare și muzică.

Seara continuă în Piața Unirii cu Seara de Muzică Clasică, organizată împreună cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, iar de la ora 20:30 publicul este invitat la concertul-eveniment „Notte d’amore”. Pe scenă vor urca Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române.

Tot sâmbătă, în oraș vor avea loc activități în Parcul Feroviarilor, pe Strada Iuliu Maniu, la Turnul Pompierilor și Turnul Croitorilor. În plus, clujenii vor putea participa la Noaptea Muzeelor, instituțiile culturale din oraș urmând să aibă program prelungit și acces special pentru vizitatori.

Pe Strada Universității vor avea loc concerte, spectacole de jazz și momente artistice, iar în Piața Muzeului continuă concertele și evenimentele culturale.

Duminică: Crosul Universităților și regal folcloric

Ultima zi a festivalului începe cu Crosul Universităților Clujene, organizat în Piața Unirii. Programul continuă cu spectacole folclorice și activități pentru familii în mai multe zone ale orașului.

În Parcul Feroviarilor sunt pregătite activități educative și recreative pentru copii și părinți, iar la Plaja Grigorescu va avea loc evenimentul Midday Snack, unul dintre cele mai relaxate și populare momente dedicate tinerilor.

Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe Strada Mihail Kogălniceanu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării.

Peste 350.000 de participanți sunt așteptați în oraș

Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane.

În weekend vor exista restricții de circulație în zona centrală, iar transportul public va avea program prelungit pentru a facilita deplasarea participanților între principalele zone ale festivalului.

