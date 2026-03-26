Autostrada Transilvania: Progres de peste 50% în teren la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică

Avansează lucrările de realizare ale celor două viaducte de pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești (A3) din județul Cluj. Progresul efectiv în teren a depășit 50%, iar de la finalul lui 2026 se va putea circula între Zimbor și Târgu Mureș pe o distanță de peste 130 km.

Lucrări în teren la viaductele de pe secțiunea Nădășelu – Mihăiești (A3): Progres de peste 50%|Foto: Cristian Pistol - Facebook

Viaductele din zonele Mihăiești și Topa Mică aflate pe secțiunile Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor (3,2 km) sunt realizate de asocierea Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi AS - Ilgaz Insaat Ticaret AS - Visio Construction Works SRL, constructor desemnat în martie 2024.

„Continuă montarea grinzilor pe viaductele de pe secțiunea Nădășelu–Mihăiești!”, a anunțat recent directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Pe viaductul Topa Mică, cu o lungime de 2 km, socierea de constructori turci și români (Ozaltin–Ilgaz–Visio Construct) a montat deja 200 de grinzi, adică jumătate din totalul necesar.

De asemenea, la viaductul Nădășelu - 1,2 km lungime, au început primele montaje: 18 grinzi din 192. Aici se folosește metoda „balanced cantilever”, astfel că fiecare grindă este turnată pe loc, segment cu segment, extinzându-se din pilon spre capete, fără sprijin provizoriu pe întreaga deschidere.

Potrivit dateloe prezentate de CNAIR, peste 250 de muncitori și peste 100 de utilaje sunt în teren, pentru continuarea lucrărilor.

„Stadiul fizic: 53%.

Pe lângă montarea grinzilor, se lucrează la consolidarea zidurilor de sprijin și betonarea elevațiilor.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), vom circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La finalul anului trecut, reprezentanții CNAIR arătau că obiectivul privind Autostrada Transilvania vizează deschiderea circulației rutiere între Poarta Sălajului și Târgu Mureș în 2026.

Valoarea contractului este de 995 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

