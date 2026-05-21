Patru din zece români cred că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice. Direcția pro-occidentală a României, contestată de un sfert din populație.

Sute de clujeni au ieșit în centrul municipiului Cluj-Napoca pentru a transmite un mesaj pro-european ferm, Ziua Europei, 9 mai 2025|Foto: monitorulcj.ro

Patru din zece români consideră că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, în timp ce peste jumătate preferă formarea unui nou guvern bazat pe actualele partide din Parlament, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 11-14 mai 2026.

„În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate”, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

În ceea ce privește soluțiile pentru depășirea crizei politice, 50.7% dintre participanții la sondaj sunt de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, în timp ce 41.3% cred că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Ponderea non-răspunsurilor este de 8%.

Sursa: INSCOP Research

Cred că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament într-un procent mai mare decât media: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din mediul urban. Votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații din sectorul privat consideră într-o proporție mai ridicată decât restul populației că cea mai bună soluție ar fi organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Direcția viitorului guvern

65.6% dintre respondenți consideră că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală, în timp ce 26.2% sunt de părerea contrarie. Ponderea non-răspunsurilor este de 8.2%.

Sunt de părere că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR și persoanele cu educație primară cred cel mai mult că viitorul guvern nu ar trebui să continue în direcția pro-europeană și pro-occidentală.

Un sfert dintre români, sceptici față de direcția pro-occidentală a țării

„Marea majoritate a votanților PNL, PSD și USR se opune alegerilor anticipate, în timp ce votanții AUR susțin alegerile anticipate ca soluție de ieșire din criză.

Două treimi dintre români își doresc continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale, însă un sfert din populație (26%) consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai continue actuala direcție pro-europeană/pro-occidentală.

Procentul este semnificativ mai mare în cazul votanților AUR (42% care nu susțin continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale față de 49% care susțin direcția pro-europeană/pro-occidentală).

Marea majoritate a votanților PNL (95%), USR (89%) și PSD (74%) susțin continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale.

„Una dintre cele mai grave probleme ale țării”

Acest procent de 26% din populație sceptică față de direcția pro-occidentală a României este destul de apropiat de procentul de 22% dintre români care ar susține ideea ieșirii României din Uniunea Europeană. El atrage atenția atât asupra riscurilor narațiunilor anti-europene constante ale propagandei ruse, preluate de unii vectori politici și de influență autohtoni, cât și asupra nevoii de a corecta unele probleme structurale legate de faptul că beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană nu au fost distribuite echitabil în ultimii 19 ani. Eventuala amplificare a acestui curent din cauza populismului radical riscă să devină una dintre cele mai grave probleme ale țării”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

