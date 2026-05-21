S-a deschis URBANO Shopping & Living în Florești! Investiție de peste 40 de milioane de euro, magazine noi și planuri uriașe de extindere!

URBANO Shopping & Living și-a deschis oficial porțile joi, în Florești, pe DN1 – Nod Luna de Sus, dezvoltatorii anunțând o investiție de peste 40 de milioane de euro doar în prima etapă a proiectului.

URBANO Shopping & Living, prezentat drept cel mai mare parc comercial din Transilvania, și-a deschis oficial porțile joi, în Florești, pe DN1 – Nod Luna de Sus, după o investiție de peste 40 de milioane de euro realizată de URBANO Group. Proiectul marchează una dintre cele mai mari dezvoltări comerciale din ultimii ani din Zona Metropolitană Cluj.

La inaugurare au participat reprezentanți ai investitorului, constructori, proiectanți, oficialități locale și județene, dar și reprezentanți ai brandurilor prezente în noul parc comercial. Ceremonia de deschidere a reunit sute de invitați și vizitatori.

Investiție uriașă în vestul Clujului

Dezvoltatorii spun că proiectul a fost gândit timp de aproape patru ani, iar faza efectivă de șantier a durat 14 luni.

„Am schimbat și stâlpi, am săpat cât am putut, a fost o nebunie, dar au fost echipe, furnizori și consultanți și specialiști care ni s-au alăturat și iată că totul este pus în operă astăzi pentru această deschidere. Gândiți-vă la tot efortul din spatele acestei dezvoltări și la echipele care au făcut parte din acest proiect.

Live, shop, connect – sub acest motto vrem să fim, să oferim o variantă de viață mai bună comunității din zona metropolitană. Sigur, shoppingul face parte din viața noastră. Nu susținem consumerismul, dar trebuie să-ți cumperi lucrurile de care ai nevoie, iar conectarea vine din toată această idee de comunitate.

Comunitatea a început cu doi acționari, alături de care au venit echipe, parteneri, furnizori, proiectanți, toți oamenii care fac parte din comunitate.”, a transmis Ciprian Comșulea, Project Director la Urbano Group.

În realizarea proiectului au fost implicate peste 70 de companii și aproximativ 400 de oameni.

Prima etapă a investiției a fost dezvoltată pe o suprafață de 15 hectare și include 16.300 de metri pătrați de spații comerciale și servicii. Întregul proiect este dezvoltat pe un teren de 25 de hectare.

„Această investiție a primei etape, așa cum o numim noi intern, faza 1, a fost posibil să se realizeze cu efortul unui grup foarte restrâns de oameni, dar extrem de entuziaști. Au fost dispuse de bune eforturi uneori peste ceea ce ne-am putut închipui, astfel încât să putem finaliza în condiții bune această investiție. (…) Am început și am gândit acest proiect împreună cu Alexandru Șerban cumpărând un teren cu ideea să facem niște hale pe care le avem undeva spre Gilău. După ce am cumpărat terenul, ne-am dat seama că nu avem drum de acces la terenul din spate. Ce puteam să facem? Am cumpărat și o fâșie de teren de aici să ajungem la drumul de acces.”, a transmis Mircea Vasile Ilea, co-fondator Urbano Group.

Oficialități au participat la inaugurarea celui mai mare parc comercial din Transilvania

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a declarat că investiția reprezintă o confirmare a dezvoltării accelerate din zona metropolitană Cluj și a subliniat impactul economic pe care noul parc comercial îl va avea asupra întregii regiuni.

„Nu în fiecare zi avem ocazia să participăm la deschiderea unei investiții care depășește în acest moment 40 de milioane de euro. Sunt bani mulți, sunt bani câștigați cu greu, în spatele lor există, sunt convins, foarte multă transpirație, foarte multă muncă și mai ales foarte multe riscuri asumate. Mi-au atras atenția 3 slide-uri din cele 16 pe care le-ați prezentat, 3,1 hectare de spațiu verde, 30% branduri românești și peste 500 locuri de muncă, ce înseamnă asta?

Asta înseamnă că zona metropolitană a Clujului prin această investiție a devenit o zonă de încredere. Se confirmă, încă o dată, că este cea mai dinamică zonă metropolitană a României. Această investiție creează multe oportunități. Oportunități atât pentru oamenii de afaceri, dar mai ales pentru cetățeni. Eu sunt convins că această investiție va duce la creșterea calității vieții și este o ancoră puternică, în ceea ce va însemna dezvoltarea ulterioară a Floreștiului, Gilăului, Luna, Săvădisla, și a celorlalte localități limitrofe. Aș încerca să spun că până dincolo de Căpuș.

Este o oportunitate pe care clujenii au așteptat-o de foarte mult timp. Clujul, Floreștiul, Gilăul, trebuie să colaboreze, suntem obligați. Trebuie să ieșim din zona locală și să gândim metropolitan. Și am făcut asta prin mai multe investiții, investiția metroului, a centurii metropolitane, a trenului metropolitan. Urmează PUG-ul metropolitan. Să avem aceeași viziune la Cluj, Florești, Apahida, Baciu și așa mai departe. Consider absolut necesar ca autoritățile publice să funcționeze ca și un incubator și accelerator de afaceri. Nu trebuie să fim o frână în calea dezvoltării. De multe ori suntem o frână în calea dezvoltării pentru că nu reușim să ne mișcăm la fel de repede ca și cei care sunt în domeniul privat. O spun asta pentru că cunosc foarte bine ce înseamnă domeniul privat, provenind de acolo”, a transmis Dan Ștefan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

La rândul său, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat că deschiderea URBANO Shopping & Living confirmă faptul că Floreștiul continuă să atragă investiții majore și proiecte importante pentru întreaga zonă metropolitană.

Edilul a felicitat echipele implicate în realizarea proiectului și a subliniat că în spatele unei investiții de asemenea dimensiuni se află ani de muncă, planificare și implicare.

„Odată cu deschiderea URBANO Shopping & Living pare că acest proiect nu putea avea o altă locație mai potrivită decât Floreștiul. O comunitate aflată într-o continuă dezvoltare, un loc care atrage investiții importante și proiecte cu impact pentru întreaga zonă metropolitană. Doresc să-i felicit pe toți cei implicați în realizarea acestui proiect: de la echipa de management și proiectanți, până la oamenii care au contribuit zi de zi pe șantier, inclusiv celui care a pus ultimul șurub. În spatele unei investiții de o asemenea amploare stă multă muncă, viziune și implicare. Fără îndoială, vorbim despre un proiect ambițios, care confirmă faptul că Floreștiul își continuă rolul important pentru dezvoltarea sustenabilă a întregii zone metropolitane." a transmis primarul Bogdan Pivariu

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că investiția de la URBANO Shopping & Living va transforma zona într-un important pol economic și comercial pentru întreaga regiune metropolitană.

„URBANO va deveni un hub al antreprenorilor, al companiilor care vor crea locuri de muncă și care vor contribui la dezvoltarea comunității prin taxele și impozitele plătite aici. Astfel de investiții demonstrează că zona metropolitană Cluj continuă să fie una dintre cele mai atractive pentru mediul de afaceri și pentru marile proiecte de dezvoltare”, a transmis Alin Tișe.

HORNBACH și SELGROS vin la Florești

Investitorii au confirmat că proiectul va continua cu alte două investiții majore: HORNBACH și SELGROS.

Cele două magazine vor avea împreună o suprafață de peste 27.000 de metri pătrați și urmează să fie deschise în prima jumătate a anului 2027.

„Ne dorim ca URBANO Shopping & Living să nu fie doar un proiect al prezentului, ci o dezvoltare strategică, gândită pe termen lung”, a declarat Alexandru Paul Șerban, partener în cadrul URBANO Group.

McDonald’s, Starbucks, Burger King și Popeyes, împreună într-un concept unic

Unul dintre elementele centrale ale noului parc comercial este zona Drive-Thru Hub, descrisă de dezvoltatori drept un concept unic în retailul din România.

Pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați sunt reunite în același loc restaurantele McDonald’s, Starbucks, Popeyes și Burger King.

Parcul comercial găzduiește și magazine precum Lidl, Half Price, CCC, Sinsay, JYSK, Sportisimo, Smyk, Deichmann, Benvenuti, Bosch, Stay Fit Gym sau Fressnapf.

Transport public modificat pentru accesul la noul parc comercial

Odată cu deschiderea URBANO Shopping & Living, a fost reconfigurată și linia metropolitană M24, astfel încât călătorii să poată ajunge direct la noul parc comercial.

În plus, dezvoltatorii au construit aproape 1.900 de metri de străzi noi și aproximativ 1.000 de metri de piste pentru biciclete.

Parcul comercial este amplasat la doar 1,2 kilometri de nodul Gilău al Autostrăzii Transilvania și este conectat la DN1/E60 printr-un nou sens giratoriu realizat de investitor.

Peste 500 de locuri de muncă

Potrivit dezvoltatorilor, proiectul va genera peste 500 de locuri de muncă în zona metropolitană Cluj, în special pentru locuitorii din Florești, Gilău și Luna de Sus.

URBANO Shopping & Living va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00.

