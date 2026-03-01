Descoperiri impresionante pe șantierul Autostrăzii Transilvania: băi publice şi drumuri imperiale, dezgropate de arheologi

Vestigii importante, printre care un complex de băi publice civile – „therme” dotate cu sisteme de încălzire prin pardoseală, dar şi o intersecţie de drumuri imperiale, au fost scoase la iveală pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania, în localitatea Sutor.

„Spa”-uri antice şi „autostrăzi” romane, descoperite pe traseul Autostrăzii Transilvania|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Descoperirile au fost prezentate în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Sălaj, desfășurate la începutul acestei săptămâni, de către arheologul Daniel Culic din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC) Sălaj, potrivit Agerpres.

Descoperiri impresionante pe șantierul Autostrăzii Transilvania: complex de băi publice şi o intersecţie de drumuri imperiale, dezvăluite de arheologi

Potrivit specialistului, cercetările preventive efectuate în perioada 2021-2022, pe subsecţiunea 3B1 (Mihăieşti – Zimbor) au vizat situl arheologic „Gura Căpuşului”, un punct strategic unde geografia a decis destinul locului atât în antichitate, cât şi în prezent.

Daniel Culic a subliniat că actualul nod rutier aflat în construcţie la Sutor se suprapune, după aproape 2.000 de ani, cu o intersecţie majoră a epocii romane.

„Argumentul istoricilor că geografia decide întotdeauna este valabil şi aici. La fel ca acum 2.000 de ani, acolo exista un nod rutier important. Avem două drumuri, „autostrăzile” vremii, două artere imperiale: una care venea de la Porolissum spre Napoca şi o alta care făcea legătura între Sutor şi Bologa”, a explicat arheologul.

În cadrul investigaţiilor care au acoperit câteva hectare, au fost identificate, pe lângă reţeaua de drumuri din piatră, o aşezare civilă întinsă (vicus), zeci de fântâni şi numeroase ateliere meşteşugăreşti.

„Spa”-uri antice

Cea mai spectaculoasă descoperire este reprezentată de un complex de băi publice, pe care arheologul le-a comparat cu „spa”-urile moderne. Deşi în zonă se ştia de existenţa unor băi militare, noile vestigii aparţin populaţiei civile.

„Una dintre descoperirile de excepţie din cadrul acestui proiect de cercetare arheologică preventivă a fost descoperirea la Sutor a unui complex de băi publice. Se ştia la Sutor de nişte băi romane, descoperite prin anii 2000, dar erau băile militare, băile care ţineau de tabăra militară romană. De data aceasta au fost găsite băile publice civile, să le zicem aşa. Erau ca nişte spa-uri, doar că în antichitate”, susţine Culic.

Sistem ingenios de încălzire prin pardoseală

Complexul includea zone pentru băi reci, băi calde şi băi de aburi. Romanii foloseau hypocaustum, un sistem ingenios de încălzire prin pardoseală.

„Orice cetăţean putea, pentru o sumă moderată, să meargă la băile publice”, a adăugat arheologul.

Ministerul Culturii a solicitat clasarea în regim de urgență

O altă descoperire inedită vizează atelierele de ceramică de pe malul râului Almaş. Arheologii au găsit cuptoare cu „şarje” de vase abandonate în plină coacere, cel mai probabil din cauza unei revărsări bruşte a râului care a surprins olarii în timpul lucrului.

Datorită complexităţii vestigiilor, Ministerul Culturii a solicitat clasarea în regim de urgenţă a drumurilor imperiale şi a thermelor. Ruinele au fost conservate in situ (la faţa locului) prin acoperire, după eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pentru restul culoarului de construcţie.

Reprezentantul DJC Sălaj a lansat şi o propunere pentru valorificarea turistică a zonei: crearea unui punct muzeal chiar în zona intersecţiei viitoarei autostrăzi, după modelul unor proiecte similare din Ungaria sau Elveţia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: