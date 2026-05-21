UE amână decizia privind crearea de centre pentru migranți în afara spațiului comunitar: Rwanda, Uganda sau Uzbekistan, printre posibilele locații

UE își amână pentru luna iunie decizia privind crearea de centre pentru migranți în țările terțe.

UE amână decizia privind crearea de centre pentru migranți în afara spațiului comunitar: Rwanda, Uganda sau Uzbekistan, printre posibilele locații|Foto: pexels.com

Uniunea Europeană nu a reușit joi să aprobe o amplă reformă a politicii sale privind migrația.

Noile reglementări ar fi autorizat crearea de centre pentru migranți în afara teritoriului său, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

UE amână decizia privind crearea de centre pentru migranți în afara spațiului comunitar: Rwanda, Uganda sau Uzbekistan, printre zonele vizate

Statele membre și Parlamentul European au decis să amâne până la 1 iunie discuțiile privind un ultim punct de blocaj, respectiv data aplicării acestei legi. Cele două părți au ajuns totuși la un acord de principiu asupra textului.

Aceste „hub-uri pentru returnări” au fost solicitate de mai multe țări europene precum Danemarca, Austria și Germania, care au început deja să caute locații pentru instalarea lor și au făcut planuri pentru momentul deschiderii, înainte chiar de a aștepta acest acord european.

Printre locurile avut în vedere pentru aceste centre sunt Rwanda, Uganda sau Uzbekistan.

Conceptul a fost propus de Comisia Europeană în urmă cu peste un an, alături de alte măsuri, toate menite să sporească semnificativ numărul expulzărilor de pe teritoriul european, potrivit sursei citate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: