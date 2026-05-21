Nicuşor Dan: „Obligaţia de a face publice numele donatorilor ar inhiba sprijinirea ONG-urilor”

Obligaţia de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinirea ONG-urilor de către cetăţeni şi, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: „Obligaţia de a face publice numele donatorilor ar inhiba sprijinirea ONG-urilor"

Şeful statului a transmis, pe Facebook, „o poziţie de principiu” cu privire la proiectul de lege care are în vedere transparentizarea finanţării ONG-urilor.

Nicuşor Dan sugerează ca la dezbaterile din Camera legislativă decizională să fie invitate organizaţii reprezentative ale societăţii civile.

„Transparenţa în faţa statului a oricărei persoane juridice, deci şi a ONG-urilor, este necesară şi se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donaţiilor importante reprezintă un plus de transparenţă”, a subliniat preşedintele.

Sursa: Nicușor Dan - Facebook

În opinia sa, atât prevederea privind publicarea numelor donatorilor, cât şi dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declaraţii sunt însă măsuri „disproportionate” faţă de o categorie socio-profesională şi, prin aceasta, „o nouă sursă de tensiune în societate”.

Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă iniţiată de AUR prin care asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia depunerii anuale la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a surselor de finanţare.

Au fost înregistrate 76 de voturi „pentru”, 32 „împotrivă” şi patru abţineri.

„Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia să depună anual o declaraţie cu privire Ia toate veniturile şi sursele de finanţare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice - pentru sume mai mari de 5.000 de lei, şi juridice. Declaraţia se depune la structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, odată cu situaţiile financiare anuale şi se publică într-o secţiune specială pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Publicarea se face cu protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice cu excepţia numelui. Nerespectarea obligaţiei atrage suspendarea de drept a activităţii persoanei juridice până la momentul conformării, dar nu mai mult de un an, după care aceasta este dizolvată de drept”, stipulează propunerea legislativă.

