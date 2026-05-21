Mario Iorgulescu, condamnat în lipsă, încă o dată la aproape 9 ani de închisoare pentru un accident mortal de acum ȘAPTE ani.

Mario Iorgulescu, a fost condamnat, din nou, la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru accidentul produs acum aproape șapte ani, eveniment în urma căruia un om a murit.

Curtea de Apel București a decis joi, 21 mai 2026, pentru a doua oară, ca Mario Iorgulescu să primească o pedeapsă definitivă de 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul privind accidentul auto produs în septembrie 2019, soldat cu moartea unui șofer.

„Boala” prescrierii faptelor în România

Condamnat definitiv în decembrie 2024, la Curtea de Apel București, la 8 ani și 8 luni de închisoare, Mario Iorgulescu a beneficiat de o scădere de 8 luni a pedepsei, după ce două judecătoare de la CAB i-au admis, în iunie 2025, o contestație în anulare și au decis că pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe faptele s-au prescris.

Parchetul a atacat decizia privind scăderea pedepsei, la ÎCCJ, instanță care a decis, în martie 2026, rejudecarea dosarului doar pentru partea care se referă la consumul de droguri și alcool la volan.

La rejudecare, Curtea de Apel București a decis joi să îi aplice lui Mario Iorgulescu condamnarea inițială de 8 ani și 8 luni de închisoare, prin menținerea pedepsei și pentru consumul de droguri și alcool la volan.

„Menține contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a CAB și aplicarea inculpatului a pedepsei cea mai grea de 7 ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare. Definitivă”, se arată în decizia luată joi de Curtea de Apel București.

Mario Iorgulescu, condamnat „în lipsă”

Deși nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe modificări și reduceri ale pedepsei inițiale:

în februarie 2023 - Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni;

în octombrie 2023 - Curtea de Apel București îi scade pedeapsa la 13 ani și 8 luni;

în iunie 2024 - un complet de la Instanța supremă, din care a făcut parte și Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici;

în decembrie 2024 - la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani și 8 luni;

în iunie 2025 - CAB îi reduce pedeapsa la 8 ani închisoare, pe motiv că s-a prescris fapta privind consumul de droguri și alcool la volan;

în martie 2026 - ICCJ dispune rejudecarea părții din dosar care se referă la consumul de alcool și substanțe interzise la volan;

în mai 2026 - CAB revine și decide ca pedeapsa definitivă să fie 8 ani și 8 luni de închisoare.

Conform actelor de la dosar, în seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2.50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.

Cu 145km/oră pe roșu la semafor

A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre șoseaua Chitilei și strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda întâi. Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.

