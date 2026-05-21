Primii doi jucători care vor pleca de la CFR Cluj la finalul sezonului!

CFR Cluj va pierde doi fotbaliști dintre jucătorii de bază din acest sezon după meciul cu FC Argeș.

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul 3 / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Meciul de vineri cu FC Argeș, programat de la ora 20:30 pe arena din Gruia, va fi ultimul în tricoul vișiniiilor pentru doi jucători.

Este vorba despre fundașul Sheriff Sinyan și portarul Mihai Popa, anunță GSP.

Ambii se află la final de contract cu gruparea ardeleană și, deși le-a fost propusă prelungirea contractelor, au declinat ofertele în așteptarea altora mai avantajoase din străinătate.

Pancu a reacționat!

Plecările celor doi jucători fac ca șansele lui Pancu de a rămâne la CFR și în sezonul viitor să fie tot mai mici.

„Vor pleca jucători. Echipa arată foarte bine acum, pe final. Sigur vor pleca. Unul e deja plecat. Al doilea pleacă după meciul ăsta (n.r. cu FC Argeș). Sunt titulari amândoi, pleacă liberi.

Am vorbit de două ori cu Marian Copilu. Mi-a spus să rămân. Dar și eu le spun că am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiții. Deja pleacă doi jucători. Ce condiții să-mi mai facă?”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

