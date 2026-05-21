Florești Fest 2026: patru zile de concerte, activități pentru familie și artiști de top în Parcul Poligon

Florești Fest 2026, desfășurat în perioada 29 mai – 1 iunie, aduce la Florești patru zile de concerte, activități pentru familie și artiști de top ai României.

În perioada 29 mai – 1 iunie 2026, Parcul Poligon din Florești devine centrul distracției și al comunității printr-o nouă ediție spectaculoasă a Florești Fest, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate publicului din zona metropolitană Cluj.

Timp de patru zile, participanții vor avea parte de concerte live, activități pentru copii, zone de relaxare, experiențe pentru întreaga familie și o atmosferă de festival modern, într-un eveniment gândit pentru toate generațiile.

Pe scena Florești Fest 2026 vor urca:

Irina Rimes, AMI, Puya, Guess Who, Oscar, Nouă Unșpe, Eva Timush și Gașca Zurli, alături de artiști locali și invitați speciali.

Ziua de 1 Iunie va avea un program special dedicat copiilor și familiilor, cu activități interactive, spectacole și momente pregătite special pentru cei mici.

Organizatorii pun accent și în acest an pe experiența completă a participanților, festivalul fiind un eveniment pet friendly și orientat spre comunitate, socializare și timp de calitate petrecut împreună.

„Florești Fest a devenit mai mult decât un simplu festival. Este un eveniment care aduce comunitatea împreună și transformă Floreștiul într-un punct important de atracție culturală și de divertisment pentru întreaga zonă metropolitană”, transmit organizatorii.

Evenimentul este organizat de Primăriei Florești cu sprijinul Memorabil Events, iar sponsorii principali ai ediției din 2026 sunt Urbano Shopping and Living și VIVO! Cluj.

Participarea la eveniment este gratuită.

Programul complet și informațiile actualizate pot fi consultate în aplicația Memorabil Events și pe platformele oficiale ale evenimentului.

