PSD a sesizat Parchetul General împotriva lui Ludovic Orban în „Cazul Micula”. Social-democrații acuză o plată ilegală de aproape un miliard de lei

PSD a anunțat joi că a sesizat Parchetul General în legătură cu ceea ce numește „decizii abuzive” luate de fostul premier Ludovic Orban în dosarul cunoscut drept „Cazul Micula”.

| Foto: Facebook - Ludovic Orban

Social-democrații susțin că fostul șef al Guvernului, Ludovic Orban, ar fi exercitat presiuni ilegale pentru plata a peste 912 milioane de lei către frații Micula.

Potrivit comunicatului transmis de PSD, plata ar fi fost dispusă în decembrie 2019, în ciuda avertismentelor privind incompatibilitatea cu legislația Uniunii Europene, conform Agerpres.ro.

PSD: „Unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”

Social-democrații susțin că au sesizat procurorii în legătură cu „unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României”.

„Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban și presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019 asupra unor funcționari guvernamentali pentru executarea unei plăți ilegale de 912.500.000 lei”, se arată în comunicatul transmis Agerpres.ro.

PSD afirmă că plata ar fi fost făcută în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula, despre care social-democrații spun că sunt „sponsori tradiționali” ai PNL.

Tribunalul UE ar fi stabilit că plata reprezintă ajutor de stat ilegal

PSD susține că Tribunalul Uniunii Europene ar fi stabilit definitiv că sumele plătite de Guvernul României în acest dosar reprezintă ajutor de stat incompatibil cu legislația europeană.

În același comunicat, social-democrații acuză și „pasivitatea” premierului interimar Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu.

PSD compară cazul cu dosarul vaccinurilor anti-COVID

În finalul comunicatului, PSD face o paralelă între „Cazul Micula” și dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID.

„Prejudiciul produs în ‘Cazul Micula’ este comparabil cu marele tun dat de foștii miniștri USR prin achiziția supradimensionată a vaccinurilor anti-COVID”, au transmis reprezentanții PSD.

