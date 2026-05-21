CFR Cluj s-a înțeles cu Alin Tișe și va juca pe Cluj Arena din sezonul viitor!

Planul CFR-ului a dat roade, iar vișiniii vor împărți Cluj Arena cu Universitatea Cluj începând cu sezonul viitor.

Neluțu Varga a anunțat că CFR va juca pe Cluj Arena începând cu sezonul viitor

Veste importantă pentru fanii CFR-ului! Clubul va avea la dispoziție și Cluj Arena, cel mai mare stadion al orașului, pentru meciurile de pe teren propriu începând cu sezonul viitor.

Neluțu Varga, patronul echipei, a anunțat pentru Digi Sport că va ajunge la o înțelegere cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pentru acest lucru.

„Sunt șanse mari să jucăm pe Cluj Arena începând din sezonul viitor. Am vorbit cu președintele Consiliului Județean (Alin Tișe n.red), e în regulă din punctul acesta de vedere.

Mai trebuie să stabilim anumite lucruri cu cei din conducerea Universității, dar nu vor fi probleme. E de notorietate faptul că am o relație foarte bună cu Radu Constantea (președinte U Cluj n.red), îl respect foarte mult”, a spus Varga, potrivit sursei citate.

Principalul motiv pentru care formația din Gruia a dorit ca acest lucru să se realizeze este legat de costurile ridicate de întreținere a propriului stadion.

Pentru a juca pe Cluj Arena, alb-vișiniii vor avea de plătit o chirie infimă, aproximativ 4000 de euro, mult mai puțin față de impozitul anual pentru arena din Gruia, care se ridică la aproximativ 100.000 de euro.

