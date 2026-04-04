11 firme se „bat” pentru supervizarea lucrărilor la tunelul Meseș, parte a Autostrăzii Transilvania. Contract de peste 100 mil. lei.

11 firme s-au înscris pentru supervizarea lucrărilor la lotul care cuprinde tunelul Meseș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că au fos depuse 11 oferte pentru supervizare proiectare și execuție autostrada Transilvania: Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, inclusiv tunel rutier în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău.

„Vineri, 03.04.2026, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de Servicii de Supervizare „Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău”, a anunțat CNAIR, într-un comunicat.

Până la termenul limită, au depus oferte următorii operatori economici:

Asocierea CIVIL ENGINEERING INSTITUTE „MACEDONIA” JSC. SKOPJE (lider) - SMART INFRASTRUCTURE SOLUTIONS S.R.L.; EGIS ROMANIA; Asocierea HGB INFRASTRUCTURA SRL (lider) - METRANS ENGINEERING SRL - EMA Y ULUSLARARASI MUHENDISLIK VE MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI - Theda Mar Design S.R.L.; IRD ENGINEERING SRL; Asocierea MGGP SA (lider) - KONSENT SA – MGGP ENGINEERING SRL; Asocierea PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (lider) - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL - WE PROJECT ENGINEERING S.R.L.; Asocierea ROMCONSULT AVM (lider) - M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L. - DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL - ECM GROUP POLSKA - RDM CONSULTING & CONSTRUCTION Asocierea SEPTEMBRIE CONSULTING SRL (lider) - SEARCH CORPORATION SRL; TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL; Asocierea VENTRA PROJECT MANAGEMENT SRL (lider) - UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KFT. ; Asocierea VIADIF CONSULT SRL (lider) – M INSTALL SRL – DP CONSULT SRL.

Potrivit sursei citate, obiectul contractului constă în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor.

Contract de peste 100 de milioane de lei. Cât durează lucrările?

Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este de 105.329.440,00 lei, fără TVA.

„Durata contractului este de 202 luni începând de la data de începere a contractului și cuprinde: 18 luni supervizarea pentru etapa de proiectare, 60 de luni supervizarea pentru etapa de execuție a lucrărilor și 124 de luni supervizarea pentru perioada de garanție a lucrărilor. În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice”, a mai transmis CNAIR.

