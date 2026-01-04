Actualitate
Peste 180 km de cale ferată modernizată în 2026: CFR vrea să redeschidă circulaţia pe magistrala Cluj-Oradea în acest an
CFR estimează redeschiderea circulației feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, până la sfârșitul lui 2026. Proiectul vizează și magistrala Cluj – Episcopia Bihor.CFR vrea să redeschidă circulaţia pe magistrala Cluj-Oradea în 2026|Foto: monitorulcj.ro
Anul trecut, CFR SA a recepționat 129 de kilometri de cale ferată modernizată și a dat în circulație circa 393 de kilometri, potrivit Agerpres.ro
CITEȘTE ȘI:
Bilanț modest la modernizarea infrastructurii feroviare în 2025: probleme pe magistrala CFR Cluj – Oradea
Recent, Asociația Pro Infrastructură (API) semnala bilanțul modest din 2025 la capitolul modernizări de cale ferată și problemele de pe sectorul Poieni – Vadu Crișului, din cadrul liniei ferate Cluj – Oradea.
Peste 180 km de cale ferată modernizată în 2026: CFR vrea să redeschidă circulaţia pe magistrala Cluj-Oradea în acest an
Astfel, cei peste 180 de kilometri de linie de cale ferată vor fi redați traficului feroviar în cadrul proiectelor:
*lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, pe linia București - Constanța,
*electrificare și reabilitare linie CF Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor
* modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad.
De asemenea, în 2026, este programată finalizarea unor lucrări de tip Quick Wins și reînnoiri, însumând 628,35 km de linie CF reabilitată.
„În paralel, continuă programele de modernizare a stațiilor, podurilor, podețelor și trecerilor la nivel cu calea ferată, în funcție de alocările financiare aprobate prin Planul Național Investițional 2020-2030”, au precizat reprezentanții companiei.
CITEȘTE ȘI:
Modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea, marcată de întârzieri. Ministrul Transporturilor: „Lucrările ar putea să nu fie încheiate până în vara anului viitor”.
În ianuarie 2024, CFR anunța închiderea circulației feroviare pentru o perioadă de doi ani pe relația Aghireșu Poieni în contextul lucrărilor de modernizare și electrificare a magistralei M300 Cluj-Episcopia Bihor-frontiera Ungaria.
Lucrările pe cei 166,5 km de traseu feroviar au fost împărțite pe patru segmente:
*Lotul 1: Cluj Napoca – Aghireșu (30,41 km);
*Lotul 2: Aghireșu – Poieni (36,53 km);
*Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km);
*Lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km).
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura semnalau întârzierile – din motive birocratice - de pe anumite sectoare din cadrul proiectului de electrificare a liniei ferate Cluj – Oradea
„Să menționăm și marile nereușite la capitolul modernizări în 2025. Cum ar fi blocarea mai mult de un an a sectorului Poieni-Vadu Crișului de pe Cluj - Oradea. Cauza absurdă este neasumarea de către Apele Române a nivelului de inundații pe Crișul Repede. Se pare că se revine la nivelul prevăzut inițial, deci s-a pierdut vremea aiurea și se vor pierde și banii PNRR”, arătau reprezentanții Asociației Pro Infrastructura într-un mesaj publicat recent pe pagina de Facebook.
Proiectul traseului feroviar vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor şi presupune realizarea unei infrastructuri ce va permite viteze maxime cuprinse între 100 km/h şi 160 km/h, ceea ce va reduce major durata parcurgerii distanței între cele două orașe reședințe de județ.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: