Peste 180 km de cale ferată modernizată în 2026: CFR vrea să redeschidă circulaţia pe magistrala Cluj-Oradea în acest an

CFR estimează redeschiderea circulației feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, până la sfârșitul lui 2026. Proiectul vizează și magistrala Cluj – Episcopia Bihor.

CFR vrea să redeschidă circulaţia pe magistrala Cluj-Oradea în 2026

Anul trecut, CFR SA a recepționat 129 de kilometri de cale ferată modernizată și a dat în circulație circa 393 de kilometri, potrivit Agerpres.ro

Recent, Asociația Pro Infrastructură (API) semnala bilanțul modest din 2025 la capitolul modernizări de cale ferată și problemele de pe sectorul Poieni – Vadu Crișului, din cadrul liniei ferate Cluj – Oradea.

Astfel, cei peste 180 de kilometri de linie de cale ferată vor fi redați traficului feroviar în cadrul proiectelor:

*lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, pe linia București - Constanța,

*electrificare și reabilitare linie CF Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor

* modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad.

De asemenea, în 2026, este programată finalizarea unor lucrări de tip Quick Wins și reînnoiri, însumând 628,35 km de linie CF reabilitată.

„În paralel, continuă programele de modernizare a stațiilor, podurilor, podețelor și trecerilor la nivel cu calea ferată, în funcție de alocările financiare aprobate prin Planul Național Investițional 2020-2030”, au precizat reprezentanții companiei.

În ianuarie 2024, CFR anunța închiderea circulației feroviare pentru o perioadă de doi ani pe relația Aghireșu Poieni în contextul lucrărilor de modernizare și electrificare a magistralei M300 Cluj-Episcopia Bihor-frontiera Ungaria.

Lucrările pe cei 166,5 km de traseu feroviar au fost împărțite pe patru segmente:

*Lotul 1: Cluj Napoca – Aghireșu (30,41 km);

*Lotul 2: Aghireșu – Poieni (36,53 km);

*Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km);

*Lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km).

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura semnalau întârzierile – din motive birocratice - de pe anumite sectoare din cadrul proiectului de electrificare a liniei ferate Cluj – Oradea

„Să menționăm și marile nereușite la capitolul modernizări în 2025. Cum ar fi blocarea mai mult de un an a sectorului Poieni-Vadu Crișului de pe Cluj - Oradea. Cauza absurdă este neasumarea de către Apele Române a nivelului de inundații pe Crișul Repede. Se pare că se revine la nivelul prevăzut inițial, deci s-a pierdut vremea aiurea și se vor pierde și banii PNRR”, arătau reprezentanții Asociației Pro Infrastructura într-un mesaj publicat recent pe pagina de Facebook.

Proiectul traseului feroviar vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor şi presupune realizarea unei infrastructuri ce va permite viteze maxime cuprinse între 100 km/h şi 160 km/h, ceea ce va reduce major durata parcurgerii distanței între cele două orașe reședințe de județ.

