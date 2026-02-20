SC CORAL IMPEX SRL - INFORMARE

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 14786/462/09.01.2020 INCHEIAT CU MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA,

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 02.03.2026 – 31.03.2026 , in intervalul orar 09:00 – 17:00, va efectua actiunea de deratizare pe raza domeniului public si privat al municipiului.

Produsul utilizat este VARAT PASTA, avizat de Ministerul Sanatatii,cu o norma de consum de 100 gr/statie de intoxicare.

Rugăm cetățenii, în mod special copiii, bătrânii și deținătorii de animale de companie, să își ia toate măsurile pentru a nu intra în contact direct cu momeala raticidă. Antidotul recomandat de producător, în cazul ingerării accidentale este vitamina K.

De asemenea, rugam cetatenii municipiului Cluj Napoca, sa evite atingerea statiilor de intoxicare precum si a produselor raticide, iar in situtia in care vor semnala actiuni de vandalism, distrugere si/sau sustragere a statiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului, sa anunte politia locala.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

In caz de inhalare: Îndepărtați victima de zona periculoasă. Asigurați-vă că este aer curat. În caz de dubiu sau dacă prezentați simptome, consultați un medic.

In caz de contact cu pielea: Îndepărtați imediat hainele contaminate. Spălați imediat și din abundență cu apă și săpun. În caz de iritație a pielii, consultați un dermatolog.

In caz de contact cu ochii: Spălați imediat și din abundență cu apă, deschizând bine pleoapele. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, apoi continuați să clătiți ochii timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați un medic.

In caz de ingerare: Clătiți-vă gura cu apă fără a înghiți. Contactați imediat un medic sau cel mai apropiat Centru de Control al Intoxicațiilor. Nu administrați nimic pe cale orală dacă subiectul este inconștient și decât dacă este autorizat de medic. Provocați voma numai la recomandarea medicului.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului Cluj Napoca să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0264 595 606 sau e-mail: coral_clujnapoca@coralimpex.ro.

https://coralimpex.ro/, https://coralimpex.ro/deratizare/ si https://coralimpex.ro/dezinsectie/.