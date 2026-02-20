Ministerul Sănătății pregătește „spargerea monopolului” CNAS: Pacienții vor avea mai multe opțiuni

Ministrul Sănătății vrea „spargerea monopolului” Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Pacienții vor avea mai multe opțiuni după spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Înființarea mai multor case de sănătate va crește concurența, aspect ce va aduce beneficii pacienților.

„Este o dezbatere în curs în momentul de față. Îmi doresc să spargem monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în același ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană. În momentul de față sunt negocieri, sunt dezbateri, luăm exemple din alte țări, nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe țări europene sistemele funcționează cu mai multe case de asigurări de sănătate”, a anunțat, vinari, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete în cadrul unei declarații de presă publicate pe pagina de Facebook a ministerului de profil.

Potrivit acestuia, demersul va fi inițiat în acest an:

„Îmi doresc să putem adapta acele modele și în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, a adăugat Alexandru Rogobete.

La finalul săptămânii trecute, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a declarat că adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate și cheltuirea corectă a banilor pentru pacienți”.

