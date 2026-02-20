Strada Teilor din Dezmir va fi asflatată prin cel mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, printre care și strada Teilor din satul Dezmir.

Strada Teilor din Dezmir va fi asfaltată | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

„Strada Teilor din Dezmir este inclusă în planul de modernizare a rețelei stradale, cu lucrări proiectate care vizează îmbunătățirea mobilității și a confortului urban”, a transmis Primăria comunei Apahida, într-o postare publicată, vineri, 20 februarie 2026, pe pagina de Facebook a instituției.

Ce este propus?

2 benzi de circulație - pentru o fluență mai bună a traficului rutier

Canalizare pluvială - pentru gestionarea eficientă a apelor meteorice

Trotuare și piste de bicicletă - pentru o mobilitate urbană mai sigură, mai fluidă și mai prietenoasă cu oamenii.

Acest proiect reflectă angajamentul administrației locale pentru o dezvoltare urbană durabilă, sigură și adaptată nevoilor comunității.

Strada Teilor din Dezmir, asfaltată în cadrul celui mai mare proiect din istoria Apahidei

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

