Tarife ca în Austria: România, campioană la prețuri mari pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice

România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice din Europa, respectiv 0,43 euro/kWh, la același nivel cu Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația.

România, printre cele mai scumpe piețe din Europa pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice| Foto: DepositPhotos.com

Deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, România se înscrie printre cele mai scumpe piețe din Europa pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice, potrivit unei analize publicate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Diferența este explicată prin lipsa concurenței pe segmentul stațiilor ultra-rapide și prin strategia comercială a operatorilor care tratează România ca piață de tranzit, cu volum redus și putere scăzută de negociere.

„Faptul că România apare în aplicația Tesla cu un tarif de 0,43 euro/kWh exact ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația - nu mai poate fi explicat prin accidente de piață sau fluctuații temporare. Este rezultatul unei strategii comerciale deliberate, aplicate într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere.

România nu are cel mai scump curent din Europa (dacă nu raportăm la puterea de cumpărare). Dimpotrivă, în multe perioade, prețul angro al energiei electrice este sub media UE. Cu toate acestea, utilizatorii de mașini electrice plătesc printre cele mai mari tarife de încărcare rapidă. Această contradicție spune mult despre felul în care piața românească este percepută de marii operatori”, menționează președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

Analiza arată că pentru Tesla, România nu este o piață de volum, ci „o piață de siguranță, câteva stații bine plasate pe coridoare rutiere importante, destinate mai ales tranzitului regional”.

„În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare sunt recuperate printr-un preț mai mare pe kWh. Cu alte cuvinte, puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin. Această logică economică este ușor de înțeles din perspectiva companiei, dar greu de acceptat pentru consumatori. Mai ales când comparația cu alte țări din regiune este inevitabilă”, potrivit analizei citate.

Nivelul de utilizare și concurența locală

Conform cercetării, Ungaria sau Polonia, cu tarife semnificativ mai mici „demonstrează că diferența nu stă nici în geografie, nici în costul energiei, ci în nivelul de utilizare și concurența locală”.

România nu are o competiție reală în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă, potrivit sursei citate.

„Aici apare adevărata problemă, România nu are, încă, o competiție reală în zona stațiilor de încărcare ultra-rapidă. Puține stații, acoperire limitată și alternative rare în afara marilor orașe. Într-un asemenea context, prețul nu este constrâns de piață, ci dictat de operator.

Iar Tesla știe foarte bine că utilizatorul român nu are, de cele mai multe ori, opțiuni reale (lipsa concurenței pe acest sector). Mai mult, politica de preț regională practicată de Tesla tratează Europa de Est ca pe o zonă unde investițiile trebuie amortizate rapid, pentru că riscurile sunt considerate mai mari, adopție lentă a mașinilor electrice, instabilitate legislativă, infrastructură rutieră modestă. Toate acestea sunt «înglobate» în prețul final plătit de șofer”, arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Relevant în acest sens este și cazul Serbiei, unde încărcarea este gratuită.

„Tesla știe să fie flexibilă atunci când vrea să stimuleze o piață. România, însă, a depășit faza de «promovare» și a intrat direct în cea de monetizare, fără a beneficia de avantajele unei piețe însă mature”, arată analiza citată.

Problema nu constă doar în prețul de 0,43 euro/kWh, ci și în mesajul transmis: România este o piață care poate fi taxată mai mult, pentru că nu are suficientă masă critică pentru a conta.

„Atât cât numărul de mașini electrice rămâne relativ mic, iar infrastructura alternativă nu se dezvoltă agresiv, acest mesaj nu se va schimba. Prețurile nu vor scădea din bunăvoință. Vor scădea doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența va fi reală și utilizatorul român va avea, în sfârșit, de ales”, menționează sursa citată.

În 2025, înmatriculările de mașini full electrice în România au înregistrat un recul, cu o scădere de 9%. Datele oficiale indică peste 13.000 de mașini electrice noi înmatriculate, reprezentând doar 2,40% din totalul pieței.

Foto: DepositPhotos.com

