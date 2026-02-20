CFR, duel cu Petrolul în această etapă! Pancu, în cursa către a noua victorie la rând

Fără doar și poate, salvarea CFR-ului din acest sezon poartă numele lui Daniel Pancu.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj

Tehnicianul care l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini pe banca tehnică când echipa era mai aproape de retrogradare decât de play-off i-a revitalizat pe clujeni în ultimele patru luni.

CFR a ajuns la opt victorii consecutive în campionat și va aborda etapa următoare de pe loc de play-off, prima dată în acest sezon.

Vișiniii au 44 de puncte și sunt pe locul 5 înaintea meciului cu Petrolul, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Cu toate că formația antrenată de Eugen Neagoe ocupă locul 12, ploieștenii vin în Ardeal cu moralul ridicat.

Galben-albaștrii sunt neînvinși de cinci meciuri, timp în care au obținut trei victorii în toate competițiile. Pe lângă duelul cu Petrolul, CFR Cluj va mai evolua la Ovidiu, împotriva Farului, și pe teren propriu cu Dinamo, înainte de finalul sezonului regulat.

