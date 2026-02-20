Externe
Curtea Supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump
Curtea Supremă a SUA a decis vineri că Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie impunând tarife asupra produselor care intră în SUA.Curtea Supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Trump| Foto: DepositPhotos.com
Curtea Supremă a SUA a anulat, vineri, mare parte din tarifele vamale impuse de Donald Trump, notează Reuters.
Decizia, cu implicații majore pentru economia globală, reprezintă o înfrângere usturătoare pentru președintele republican.
Potrivit deciziei luate vineri cu o majoritate de şase judecători la trei, preşedintele american nu poate să justifice aceste taxe vamale printr-o urgenţă economică.
Această decizie priveşte taxele vamale prezentate drept „reciproce” de Donald Trump, dar nu şi cele aplicate unor sectoare de activitate speciale
Într-o hotărâre de 6 voturi la 3, cu o motivare redactată de președintele conservator al Curții Supreme, John Roberts, judecătorii au confirmat decizia unei instanțe inferioare conform căreia utilizarea de către Trump a acestei legi din 1977 i-a depășit autoritatea.
Astfel, Curtea a decis că legea în cauză (International Emergency Economic Powers Act) nu îi permite lui Trump impunerea de tarife vamale.
Foto: DepositPhotos.com
