Curtea Supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump

Curtea Supremă a SUA a decis vineri că Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie impunând tarife asupra produselor care intră în SUA.

Curtea Supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Trump| Foto: DepositPhotos.com

Curtea Supremă a SUA a anulat, vineri, mare parte din tarifele vamale impuse de Donald Trump, notează Reuters.

Decizia, cu implicații majore pentru economia globală, reprezintă o înfrângere usturătoare pentru președintele republican.

Curtea Supremă a SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump

Potrivit deciziei luate vineri cu o majoritate de şase judecători la trei, preşedintele american nu poate să justifice aceste taxe vamale printr-o urgenţă economică.

Această decizie priveşte taxele vamale prezentate drept „reciproce” de Donald Trump, dar nu şi cele aplicate unor sectoare de activitate speciale

Într-o hotărâre de 6 voturi la 3, cu o motivare redactată de președintele conservator al Curții Supreme, John Roberts, judecătorii au confirmat decizia unei instanțe inferioare conform căreia utilizarea de către Trump a acestei legi din 1977 i-a depășit autoritatea.

Astfel, Curtea a decis că legea în cauză (International Emergency Economic Powers Act) nu îi permite lui Trump impunerea de tarife vamale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: