Program nou de circulație pentru autobuze care duc în Borhanci, Florești și Săvădisla. CTP Cluj anunță modificări.

Compania de Transport Public (CTP) Cluj anunță modificarea programului de circulație pentru câteva linii care circulă în cartierul Borhanci și comunele Florești și Săvădisla.

CTP anunță modificări pentru programul de circulație la două linii metropolitane și una urbană |Foto: Facebook, Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Anunțul a fost făcut astăzi, vineri de către CTP Cluj, într-un comunicat oficial.

Program ajustat de circulație a autobuzelor către Borhanci, Florești și Săvădisla

Program nou de circulație va fi valabil pentru linia urbană 20 și liniile metropolitane M23 și M81

„Începând cu data de 21 februarie (2026 - n. red.) graficul de circulație al liniei 20, valabil în zilele de sâmbătă și duminică, va fi ajustat, ca urmare a solicitărilor venite din partea locuitorilor din Colonia Borhanci.

De asemenea, în contextul lucrărilor la partea carosabilă de pe raza comunei Floreşti, CTP Cluj-Napoca informează utilizatorii liniilor metropolitane M23 (Cluj-Napoca – Luna de Sus) și M81 (Cluj-Napoca – Săvădisla) că programele de circulaţie ale acestor linii vor fi modificate, din 23 februarie, pentru a facilita deplasarea în timp util a călătorilor spre şi dinspre locurile de muncă și instituţiile de învăţământ.

