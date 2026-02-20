Emoționant! Jurământ de credință la Școala de Poliție din Cluj și o cerere inedită în căsătorie.

296 de elevi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca au depus, vineri, jurământul de credință. Evenimentul oficial a făcut loc unui moment emoționant: o cerere inedită în căsătorie.

296 de elevi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca au depus, vineri, jurământul de credință. Evenimentul oficial a făcut loc unui moment emoționant: o cerere inedită în căsătorie|Foto: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca

„Jur credinţă patriei mele România, jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii, jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” au rostit vineri, la unison, 296 de elevi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

Un moment special a fost reprezentat de o cerere în căsătorie în fața colegilor, prin care Alexandru, elev al Școlii de Poliție din Cluj-Napoca, a decis să-și unească destinul cu iubita sa, Măriuca.

La festivitatea depunerii jurământului militar a participat chestorul-șef de poliție Valentin Minoiu, director general adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de parteneri educaționali ai școlii din domeniul apărării și ordinii publice, administrației publice locale și județene, sistemului de învățământ preuniversitar și universitar.

„Prin decizia de a urma o școală de poliție, ați ales o instituție în care veți fi instruiți la cele mai înalte standarde ale profesionalismului, integrității și responsabilității. Veți învăța să comunicați sub presiune, să vă controlați emoțiile, să reacționați rapid, să lucrați în echipă și să respectați procedurile”, a fost mesajul transmis de către directorul școlii, comisar-șef de poliție Claudiu-Ștefan Chindriș.

296 de viitori polițiști au depus jurământul la Cluj|Foto: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca

Seria de elevi Ianuarie - Decembrie 2026 a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca este formată din 32 de fete și 264 de băieți, specializarea acestora fiind Ordine Publică.

Moment emoționant la festivitatea de depunere a jurământului desfășurată la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca:

Măriuca i-a spus DA tânărului absolvent Alexandru Pop.

Cerere inedită în căsătorie la festivitatea depunerii jurământului militar la Școala de Poliție din Cluj|Sursa foto: Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca - Facebook

Momentul cererii în căsătorie a fost încărcat de emoție pentru cei doi, dar și pentru colegii lui Alexandru, care au asistat la un moment special: tânărul a încgenuncheat și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, care a spus „da”.

Clipele unice pentru cei doi, însoțite de un buchet de flori, au stârnit emoție în rândul celor prezenți și ropote de aplauze din partea colegilor lui Alexandru.

Emoție și fericire pentru Alexandru și Măriuca, la evenimentul oficial de depunere a jurământului militar|Sursa foto: Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca - Facebook

Astfel, cei doi au decis să-și unească destinele într-un moment special, reprezentat de depunerea jurământului față de țară.

Din cei aproape 300 de elevi, cei mai mulți provin din județele Bihor (45 de elevi), Cluj (42) și Maramureș (30).

Stagiul de pregătire al acestei serii de elevi a început în 19 ianuarie 2026, urmând să se încheie în 18 decembrie 2026.

