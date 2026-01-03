Bilanț modest la modernizarea infrastructurii feroviare în 2025: probleme pe magistrala CFR Cluj – Oradea

Doar 60 kilometri de fir nou dați în trafic și probleme pe sectorul Poieni – Vadu Crișului, din cadrul liniei ferate Cluj – Oradea, așa arată bilanțul modest al șantierelor de infrastructură feroviară în 2025.

Modernizarea infrastructurii feroviare: bilanț modest în 2025.Probleme pe linia ferată Cluj – Oradea |Foto: monitorulcj.ro

Asociația Pro Infrastructură (API) semnalează bilanțul modest din 2025 la capitolul modernizări de cale ferată: doar 60 kilometri de fir simplu nou dați în trafic și foarte puține minute economisite, dar și mari nereușite cu blocaje birocratice majore.

Totuși, potrivit estimărilor făcute de specialiști, anul 2026 poate fi mai bun în ceea ce privește modernizarea infrastructurii feroviare.

Bilanț modest la modernizarea infrastructurii feroviare în 2025

Astfel, după cum arată API, în 2025 au fost întâmpinate probleme pe loturile dintre Arad și Deva, tărăgănate din 2017.

Anul trecut au fost doar trei variante: Bata/Bătuța, Vărădia și Vețel. Prima are 18 km lungime, iar timpul parcurs conform noului mers din decembrie este 15 minute, cu 9 mai puține decât în 2024.

Pe linia Timișoara–Lugoj au fost dați în trafic aproximativ 13 kilometri de linie modernizată, însă fără câștig de timp pentru călători.

Totodată, timpul parcurs între Sighișoara și Brașov a crescut.

Pe linia Brașov-Sighișoara, începută în 2020, în anul care a trecut au fost terminate doar câțiva kilometri: pe Bod-Stupini (6,6 km), Apața-Augustin (vreo 3 km) și în stația Racoș (2,6 km). De asemenea, s-au redeschis liniile 1-3 în gara Brașov.

„Însă timpul programat în mers între Sighișoara și Brașov a crescut în loc să scadă! Am ajuns la durata aberantă de 3 ore și 36 minute față de 2 ore în vremurile bune. Durata este mult exagerată în noul mers, trenurile ajungând chiar și cu 15 min mai devreme la Brașov sau Sighișoara. Speram că trenurile vor merge mai încet ca să permită șantierului să în 2026…”, arată reprezentanții Asociației Pro Infrastructura într-un mesaj publicat vineri pe pagina de Facebook.

Probleme pe magistrala CFR Cluj – Oradea

La capitolul mari nereușite la modernizări figurează și magistrala 300 Cluj-Oradea.

Este vorba de blocajele de pe sectorul Poieni–Vadu Crișului, de pe linia ferată Cluj–Oradea. Lucrările sunt suspendate din motive birocratice, legate de avizele privind riscul de inundații, situație care afectează grav circulația trenurilor și pune în pericol fondurile europene din PNRR.

„Să menționăm și marile nereușite la capitolul modernizări în 2025. Cum ar fi blocarea mai mult de un an a sectorului Poieni-Vadu Crișului de pe Cluj-Oradea. Cauza absurdă este neasumarea de către Apele Române a nivelului de inundații pe Crișul Repede. Se pare că se revine la nivelul prevăzut inițial, deci s-a pierdut vremea aiurea și se vor pierde și banii PNRR”, menționează sursa citată.

Blocaje birocratice majore au fost și pe linia Cața-Sighișoara. De asemenea, nu s-a reușit recepția ERTMS pe Curtici-Arad-Ghioroc și Simeria-Sighișoara.

Pe linia București – Câmpina, trenurile nu mai reușesc să facă timpii de mers, la 20 de ani de la modernizare.

„Totalul pe 2025 la modernizări este mai degrabă trist: aproximativ 60 kilometri de fir (simplu!) nou dați în trafic și foarte puține minute economisite”, menționează sursa citată.

Noi trenuri livrate în 2025

La capitolul tracțiune, 2025 a adus până la 36 locomotive moderne reconstruite din totalul de 55 din PNRR.

Tot în PNRR au fost livrate în 2025 până la 60 de vagoane din totalul de 139, adică sub 15% din necesarul CFR Călători.

De asemenea, anul trecut au sosit în țară 10 noi rame Alstom Coradia Stream, plus unități de test PESA destinate omologării.

„Contractul cu Alstom de 37 de trenuri este mult întârziat dar are acum alocată o fabrică dedicată în Germania, iar în decembrie 2025 s-au livrat 3 rame, deci o cadență promițătoare. Șase unități sunt în circulație, restul aflându-se în diferite faze de recepție. Sunt o «gură de aer» pentru transportul feroviar de călători care nu a văzut o achiziție nouă în 20 de ani”, potrivit Asociației Pro Infrastructura.

Totuși, după cum arată API, există semne că domeniul feroviar va avea rezultate mai bune în 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: