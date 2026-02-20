Sport
Doliu în fotbalul clujean! Un fost jucător la „U” și antrenor la CFR a murit.
Vasile Gheorghe, fost portar și antrenor, a murit la vârsta de 72 de ani.Vasile Gheorghe a murit la 72 de ani / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
Doliu în fotbalul clujean în weekendul în care Universitatea Cluj și CFR luptă pentru calificarea în play-off.
Vasile Gheorghe, fost portar la Universitatea Cluj și antrenor al Centrului de Copii și Juniori la CFR, a murit la 72 de ani.
Vestea trecerii sale în neființă a fost publicată de formația vișinie pe pagina oficială de Facebook.
„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR pentru mai bine de un deceniu, care s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani.
Prin vasta sa experiență, dar și prin răbdarea și dragostea pentru meseria sa, a făurit carierele multor fotbaliști, contribuind decisiv la formarea lor atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a fost mesajul publicat de CFR Cluj.
Cine a fost Vasile Gheorghe
Născut în 1953 în județul Giurgiu, Vasile Gheorghe s-a remarcat în fotbalul mare când a ajuns să apere poarta celor de la Universitatea Cluj și Gloria Bistrița.
În tricoul „șepcilor roșii” a bifat doar două apariții pe prima scenă din România. După ce s-a retras din activitate, s-a dedicat fotbalului juvenil și a activat la ambele mari clubul din Cluj, Universitatea și CFR.
