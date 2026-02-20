Se apropie Conferința Regională PSC Transilvania 2026, unde experții discută soluții pentru un viitor mai bun în comunitate.

Patronatul Societăților din Construcții (PSC) Transilvania accelerează pregătirile pentru Conferința Regională din 12 martie 2026, eveniment care va reuni experți din domeniu public și privat, gata de colaborare pentru un viitor mai bun în societate.

Conferința Regională PSC Transilvania 2026 va avea loc în 12 martie la Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Patronatul Societatilor din Constructii - Filiala Transilvania

În această perioadă, Patronatul Societăților din Construcții - Filiala Transilvania continuă seria întâlnirilor de lucru dedicate organizării Conferinței Regionale PSC Transilvania, eveniment strategic pentru mediul construcțiilor.

În cadrul reuniunii recente, membrii filialei au analizat în detaliu direcțiile de conținut, structura panelurilor, parteneriatele instituționale și mecanismele de implicare a mediului privat, cu obiectivul clar de a livra o conferință relevantă, aplicată și cu impact real în industrie.

Consolidarea dialogului public–privat

Identificarea soluțiilor de finanțare și dezvoltare

Accelerarea digitalizării și creșterii productivității

Promovarea bunelor practici de leadership în construcții

Acestea sunt doar câteva dintre temele majore care vor defini agenda evenimentului din 12 martie, Cluj-Napoca.

PSC Transilvania își reafirmă angajamentul de a construi o platformă solidă de dialog între autorități, mediul profesional și companiile din sector, într-un moment în care coerența și colaborarea sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei.

Înscrieri la conferință: https://forumulconstructiilor.ro/.../conferinta-psc.../

Conferința Regională PSC Transilvania va avea loc în 12 martie 2026, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca

Programul Conferinței Regionale PSC Transilvania 2026 de la Cluj-Napoca

09.00 – 10.00 (60 min) - Primirea invitaților | Acces participanți & Networking

10:00 – 11:00- (60 min) Deschidere oficială & – PANEL ANIVERSAR PSC 25 ANI: LEADERSHIP ȘI BUNE PRACTICI ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR

Alexandra Stoica – Președinte, PSC Transilvania – Wellcome Speech + invitare pe podium Președinți Filiale

Presedinte FPSC si CAIR – Cristian Erbașu și PRESEDINȚI FILIALE PSC

Keynote Strategic: Cristian Erbașu - discurs 10 min + discursuri 3-5 minute Președinți Filiale

Tematică: Viziune asupra evoluției sectorului construcțiilor și infrastructurii în România, perspective de dezvoltare și rolul parteneriatului public–privat în implementarea proiectelor majore.

Obiectivul sesiunii: Evidențierea modelelor de leadership, a bunelor practici manageriale și a rolului PSC în consolidarea profesionalismului, coeziunii și dezvoltării sustenabile a industriei construcțiilor din România.

Invitați propuși / Speakeri

Cristian Romeo Erbașu – Președinte FPSC

Liviu Iulian Simion – Președinte PSC

Irinel Tofan – Președinte PSC Filiala Iași

Cosmin Vîlcu – Președinte PSC Filiala Sibiu

Irinel Gheorghe – Vice Președinte PSC

Georgiana Sult – Președinte PSC Prahova

Ștefan Moldt – Președinte PSC Filiala Vest

Adriana Iftime – Director General FPSC

11.00 – 12.30 (90 min.) PANEL 1 – PARTENERIAT PUBLIC–PRIVAT: DE LA LEGE LA IMPLEMENTARE ȘI EVITAREA BLOCAJELOR

Moderator: Alexandra Stoica - Președinte, PSC Transilvania

Obiectivul panelului: Mutarea discuției de la nivel declarativ la nivel operațional, prin analiza concretă a obstacolelor birocratice, financiare și legislative care afectează proiectele majore de investiții, cu implicarea directă a decidenților naționali.

Propuneri de invitați / speakeri:

Emil Boc – Primar Municipiul Cluj Napoca / Dan Tarcea – VicePrimar Municipiul Cluj Napoca

Cristian Erbașu – PREȘDINTE FPSC Federația Patronatelor Societăților de Construcții, CAIR

Teofil Muresan- Președinte Grup E INFRA

Mircea Bulboacă – Președinte Grup CONA

Alexandru Fulga – Președinte, Patronatul Proiectanților în Construcții (PPC)

Reprezentant Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Orsolya Maria Kover, Secretar de Stat Ministerul Dezvoltarii

13.30 – 14.30 (60 min) PANEL 2 – DEZVOLTARE URBANĂ: VIZIUNE METROPOLITANĂ ȘI INVESTIȚII DE IMPACT

Obiectivul panelului: Dezbaterea strategiilor de dezvoltare urbană și metropolitană, cu accent pe investiții publice majore, planificare teritorială, parteneriate cu mediul privat și impactul proiectelor asupra dezvoltării regionale.

Propuneri de invitați / speakeri:

Emil Radu Moldovan – Președinte, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Dan Tarcea – Viceprimar Municipiul Cluj-Napoca

Maria Forna – Prefectul județului Cluj

Gabriel Zetea – Deputat PSD Maramureș, Președinte ales al Consiliului Județean

Petru Alboi Șandru – DGA ADR NV – Sef al Autorității Management pentru Programul Regional NV 2021-2027

Cristina Cuceu – Președinte, Patronatul Proiectanților în Construcții (PPC) Filiala Transilvania, Director General Cubicon

Dan Mureșan – Președinte, AIIR (Asociația Inginerilor de Instalații din România), Filiala Transilvania–Cluj

Arh. Claudiu Salanță – Arhitect-Șef al Județului Cluj

14.45 – 16.00 (75 min) PANEL 3 – TEHNOLOGIE, AI ȘI PRODUCTIVITATE

Obiectivul sesiunii: Integrarea digitalizării, inteligenței artificiale și a tehnologiilor inovatoare în sectorul construcțiilor și al infrastructurii, cu accent pe creșterea productivității, optimizarea costurilor și îmbunătățirea calității execuției.

16.15 – 17.30 (75 min) PANEL 3 - DEZVOLTARE REGIONALĂ: COMUNITĂȚI LOCALE, INVESTIȚII ȘI COEZIUNE TERITORIALĂ

Obiectivul panelului: Analiza modului în care administrațiile locale pot accelera dezvoltarea regională prin proiecte de infrastructură, investiții publice, colaborare cu mediul privat și accesarea eficientă a fondurilor naționale și europene, cu accent pe echilibrul între urban și rural.

Propuneri de invitați / speakeri:

Bogdan-Nicolae Pivariu – Primar Comuna Florești (Cluj)

Cristina Ramona Belce – Primar Comuna Apahida (Cluj)

Balázs János – Primar Comuna Baciu (Cluj)

Radu-Florin Rațiu – Vicepreședinte, Consiliul Județean Cluj

