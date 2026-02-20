Proprietarii din Cluj-Napoca, obligați să aibă plăcuță cu numele străzii și numărul. Cum se poate obține GRATUIT?

Proprietarii de imobile din Cluj-Napoca sunt obligați să aibă o plăcuță cu numele străzii și numărul.

Plăcuțe cu numele străzii și numărul, obligatorii pentru proprietarii din Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a reamintit faptul că a mai rămas puțin pănă la termenul limită la care proprietarii de imobile din oraș trebuie să aibă, la loc vizibil, o plăcuță cu numele străzii și numărul.

„Este enervant când curierul nu găsește numărul. Mai grav este când în locul lui, ambulanța, pompierii sau poliția nu găsesc adresa pentru că nu este un număr afișat. Într-o urgență, fiecare minut contează. Lipsa unei plăcuțe cu numărul sau numele străzii poate însemna timp pierdut exact când nu trebuie”, a transmis Dan Tarcea, joi, 19 februarie 2026, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Pentru ca astfel de situații să fie evitate, Primăria Cluj-Napoca desfășoară campania de montare a indicatoarelor stradale și a plăcuțelor de identificare a imobilelor din municipiu.

Primăria montează indicatoarele stradale.

Proprietarii sunt obligați să monteze pe imobil plăcuța cu numele străzii și numărul.

Plăcuță GRATUIT de la Primăria Cluj-Napoca sau amendă

Plăcuța poate fi realizată în regim propriu (fond alb, scris negru) sau poate fi solicitată gratuit de la Primărie.

Formularul se găsește pe primăriaclujnapoca.ro, la secțiunea „Comunicate”.

Cererea poate fi trimisă la registratură@primariaclujnapoca.ro sau depusă la orice sediu al Primăriei ori la primăriile de cartier.

Termenul limită pentru montarea plăcuțelor este 31 martie 2026.

După această dată, conform legislației, lipsa plăcuței se sancționează cu amendă între 200 și 500 lei.

„Un oraș bine organizat începe cu lucruri simple”, a conchis Dan Tarcea.

