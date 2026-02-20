Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aprobată de Ministerul Educației fără o dezbatere publică reală. Scriitorul Radu Vancu: „Dispreț față de orice idee de transparență”.

Ministerul Educației a anunțat, joi, aprobarea programelor pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a, urmând ca acestea să apară în Monitorul Oficial deși forma finală nu a fost făcută publică. Scriitorul sibian Radu Vancu acuză lipsa de tranparență a ministerului: „Au mimat dezbaterea și au ignorat observațiile critice privind conținutul programei”.

În decembrie anul trecut, peste 200 de cercetători, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu și Radu Vancu, solicitau Ministerului Educației „regândirea integrală” a programei propuse la română pentru clasa a IX-a.

Joi, 19 februarie, Ministerul Educației anunța că a aprobat programele pentru disciplina Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, învățământ liceal.

În pofida „conținutului depășit” al noii programe de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, ministerul a decis aprobarea modelului criticat de mediul academic, urmând ca acesta să fie publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Educației aprobă, fără o dezbatere publică reală, noua programă de limba română pentru clasa a IX-a

„Actuala formă a programelor de liceu pentru clasa a IX-a este menită să răspundă așteptărilor existente de la un document curricular de o asemenea importanță, care să exprime o viziune modernă și flexibilă asupra predării limbii și literaturii române pentru elevii din generațiile viitoare, în acord cu bunele practici din spațiul European”, se arată în comunicatul oficial publicat, joi, de Ministerul Educației.

După demisia clujeanului Daniel David, interimatul la Ministerul Educației este asigurat de premierul Ilie Bolojan.

Ministerul Educației menționează că în săptămânile următoare, „ținând cont de experiența dobândită în elaborarea programelor pentru clasa a IX-a și în procesul de revizuire și armonizare a diverselor puncte de vedere exprimate”, grupul de lucru va definitiva programele pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, conturându-se, astfel, imaginea de ansamblu asupra studiului disciplinei limba și literatura română în învățământul liceal. Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial și ulterior pe site-ul CNCE.

Radu Vancu: „Au mimat dezbaterea”

Scriitorul și profesorul universitar Radu Vancu acuză Ministerul Educației de lipsă de transparență, în contextul în care programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost aprobată de minister fără publicarea prealabilă a formei finale.

„Ministerul educației a aprobat programa de română fără să îi mai facă publică forma finală. Fără să mai mimeze măcar că îi pasă de opinia comunității profesionale. Și nu doar profesionale - fiindcă și părinții, și elevii ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus în asta.

Așa cum precizează comunicatul ministerului, programa va fi publicată direct în Monitorul Oficial. Abia acolo îi vom vedea forma finală. Când e inutil să mai formulezi orice opinie asupra ei. Cât dispreț, cum spuneam. Și la adresa celor 3.500 de semnatari ai petiției care cerea refacerea programei. Și la adresa ideii că transparența & dezbaterea publică ar mai avea vreun sens în România. Și la adresa profesorilor, obligați pur și simplu să ia act de o programă publicată în Monitorul Oficial, fără să mai aibă posibilitatea de a își exprima vreo opinie asupra ei. Și la adresa elevilor & părinților, privați și ei de aceeași posibilitate”, notează scriitorul Radu Vancu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Urgența” măsurii nu este justificată nici măcar de nevoia de a avea manual după noua programă, arată profesorul sibian.

„Procedând în felul ăsta ascuns & discreționar, ministerul educației a încetat să mai pretindă că îl interesează elevul. Sau comunitatea. L-a interesat doar să poată intra niște manuale în tipar - fără să-i pese dacă programa după care sunt făcute e cu adevărat bună pentru elev”, explică scriitorul și profesorul Radu Vancu.

Radu Vancu semnalează că Ministerul Educației nu poate reprezenta în aceste condiții un „partener” de dialog de bună credință.

„Ăsta nu e comportament de minister european. În Europa, democrația & dezbaterea publică sunt respectate. Pentru ministerul educației, noțiunile astea nu există. Au mimat dezbaterea. Au ignorat viciile de procedură. Au ignorat observațiile critice privind conținutul programei. Pentru ca, în final, să adopte programa fără ca măcar să mai mimeze că i-ar interesa dezbaterea publică. Rar am mai văzut ceva la fel de rușinos din partea unui minister. Chiar și în România, un standard atât de jos e greu de atins. «Noaptea ca hoții» era un standard de imoralitate greu de atins. Ministerul educației, condus de interimarul Bolojan, s-a străduit din răsputeri să-l ajungă”, mai spune scriitorul Radu Vancu.

Anul trecut, „noua programă” de limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit critici din partea profesorilor și oamenilor de cultură din țară. Într-un memoriu lansat public în decembrie 2025, semnatarii – printre care se regăseau profesori din preuniversitar și universitar, cercetători în domeniul studiilor literare și lingvistice, cercetători ai Academiei Române – avertizau că „noua programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a readuce în școli un model depășit, complet rupt de realitățile elevilor și de lumea în care trăiesc”.

Ce propune ministerul condus interimar de Bolojan?

Potrivit comunicatului de presă publicat recent de Ministerul Educației, condus interimar de premierul Ilie Bolojan, au fost aprobate:

*Programa școlară pentru Limba și literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun (TC) - filiera teoretică, profil real, toate specializările; filiera tehnologică, toate profilurile și calificările profesionale; filiera vocațională, profilurile artistic, militar, pedagogic, sportiv și teologic, toate specializările.

*Programa școlară pentru Limba și literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun+ Curriculum de specialitate (TC + CS) - filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale.

*Programa școlară pentru Limba și literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun + Curriculum de specialitate (TC + CS) - filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie.

Astfel, în „formele finale” au fost aprobate:

*la domeniul de conținut LITERATURĂ au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module de conținut, „lăsând astfel la latitudinea profesorilor” selectarea aspectelor pe care le consideră adecvate în funcție de profilul și nivelul clasei la care predau.

*au fost, de asemenea, „simplificate” denumirile formelor literare aferente celor cinci module „pentru a da posibilitatea profesorilor de a alege”, din lista de recomandări, dintre mai mulți autori (și, în consecință, opere literare) pe acelea pe care le consideră relevante.

„Organizarea conținuturilor nu este guvernată exclusiv de criteriul cronologic, ci este articulată concomitent în funcție de criterii tematice, culturale, estetice și discursive, precum și în raport cu dezvoltarea progresivă a competențelor de lectură, interpretare, contextualizare și reflecție critică”, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

