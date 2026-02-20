Dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor în cazul fermei din Recea Cristur, deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a anunțat, vineri, că a deschis un dosar penal în cazul fermei din Recea Cristur, unde au fost descoperite peste 200 cadavre de bizoni, cerbi și căprioare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a anunțat, vineri, deschiderea unui dosar penal în cazul fermei de bizoni din Recea Cristur, după ce autoritățile au descoperit peste 200 de animale moarte.

„În urma deplasării echipei mixte în teren, s-a constatat că un număr de 214 cadavre sunt pe terenul fermei – bizoni, bivoli, căprioare și cerbi. Acestea au fost identificate in diferite stadia de descompunere”, anunța, joi, în cadrul unei conferințe de presă prefectul Clujului Maria Forna.

Potrivit procurorilor, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, respectiv furt calificat, îngroparea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect, abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor, precum și uciderea cu intenție a animalelor.

„Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim informații suplimentare întrucât la acest moment acestea ar fi de natură să precicliteze stadiul anchetei”, menționează sursa citată.

În prezent, urmărirea penală se desfășoară in rem, ceea ce înseamnă că cercetările vizează faptele, nu persoane anume. În funcție de rezultatele investigațiilor, dosarul ar putea fi extins ulterior și asupra celor considerați responsabili pentru situația constatată la fermă.

Prefectul Clujului anunța că va dispune, vineri, controale ITM și APIA la ferma din Recea-Cristur pentru a stabili condițiile de muncă și modul de îngrijire a animalelor, precum și modalitatea prin care ferma a beneficiat de subvenții, existând suspiciunea că acestea au fost încasate inclusiv pentru animale moarte.

De la deschiderea fermei în 2014, firma a încasat subvenții de 10,5 milioane de lei, inclusiv din fonduri europene.

