Doar două segmente de pe magistrala Cluj – Oradea ar putea fi modernizate până în vara lui 2026. Modernizarea infrastructurii feroviare, marcată de întârzieri.

Proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare Cluj - Oradea este marcat de întârzieri. Până în august 2026, doar două segmente din cele patru aflate în lucru ar putea deveni operaționale.

La finalul lui aprilie 2025, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, avertiza asupra întârzierilor la proiectul de modernizare a căii ferate Cluj – Episcopia Bihor.

Conform celor mai recente date publicate de specialiștii în infrastructură, doar două din cele patru secțiuni aflate pe ruta Cluj – Oradea ar putea fi finalizate până în august 2026, astfel încât să beneficieze de finanțare europeană.

În ianuarie 2024, CFR anunța închiderea circulației feroviare pentru o perioadă de doi ani pe relația Aghireșu Poieni în contextul lucrărilor de modernizare și electrificare a magistralei M300 Cluj-Episcopia Bihor-frontiera Ungaria.

Lucrările pe cei 166,5 km de traseu feroviar au fost împărțite pe patru segmente:

*Lotul 1: Cluj Napoca – Aghireșu (30,41 km);

*Lotul 2: Aghireșu – Poieni (36,53 km);

*Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km);

*Lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km).

„Primele două loturi, din cele patru ale liniei Cluj - Episcopia Bihor aflate în reconstrucție, sunt singurele cu șanse să devină proiecte funcționale în august 2026 și să salveze o parte din banii europeni alocați prin PNRR. Nu vor fi însă finalizate. Electrificarea, scopul principal al modernizării, nu va fi gata în 2026”, avertizează Asociația Pro Infrastructura într-un mesaj publicat luni pe pagina de Facebook.

Circulație feroviară în sistem pendulă și riscuri la trecerile la nivel

„Din experiența monitorizării altor tronsoane feroviare, testele centralizării durează multe luni și e nevoie de instalarea liniilor, a tuturor macazurilor și barierelor. Plus extra-detalii tehnice în care nu intrăm cu numărătoarele de osii și blocajul din gara Poieni. Concluzia pe românește? S-ar putea să ajungem la circulație în sistem pendulă cu pericol crescut la trecerile la nivel”, notează sursa citată.

Ambele loturi sunt proiectate și executate de asocierea RailWorks formată din Alstom și Arcada.

Cluj - Aghireșu este la 40% stadiu fizic, progres raportat de CFR de 2 puncte procentuale în august față de iulie. Iar secțiunea Aghireșu - Poieni a trecut de 50% în teren, fiind cel mai avansat, dar progresul din august față de iulie e de un singur punct procentual.

De altfel, reprezentanții Asociației Pro Infrastructura semnalează întârzieri și în ce privește proiectul pasajului de la Tăietura Turcului, dar și a lucrărilor specifice din zona Gării din Cluj-Napoca.

Potrivit graficului programat de Ministerul Transporturilor, lucrările la pasajul de la Tăietura Turcului trebuiau să debuteze în teren în iulie 2025.

Cluj – Oradea, călătorie în 2 ore

După încheierea tuturor lucrărilor, calea ferată Cluj-Episcopia Bihor va oferi o mobilitate foarte bună între zonele metropolitane Cluj-Napoca și Oradea, cu un timp de călătorie estimat la 2 ore și confort ridicat.

De asemenea, va fi o rută alternativă de conectivitate cu Europa Centrală și Țările Baltice pentru transportul de marfă datorită electrificării, oferind posibilitatea de operare a garniturilor cu locomotive puternice.

Conform estimărilor specialiștilor în infrastructură, proiectul de modernizare a căii ferate ar putea deveni operațional în 2028 – 2030.

Proiectul traseului feroviar vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor şi presupune realizarea unei infrastructuri ce va permite viteze maxime cuprinse între 100 km/h şi 160 km/h, ceea ce va reduce major durata parcurgerii distanței între cele două orașe reședințe de județ.

