Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică după-amiaza, primul mesaj oficial de la declanșarea războiului care a destabilizat Orientul Mijlociu și poate genera un șoc economic la nivel mondial. „România nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, spune șeful statului.

Nicușor Dan: „România nu se află sub niciun fel de amenințare directă”|Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a avut, duminică după-amiaza, o primă reacție de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacului coordonat al SUA și Israel de sâmbătă dimineața asupra Iranului.

Conform datelor oficiale anunțate de Ministerul Afacerilor de Externe, misiunile diplomatice sunt în contact cu circa 1.000 de români afectați de închiderea spațiului aerian în mai multe țări. Mii de români au rămas blocaţi în mijlocul evenimentelor în desfăşurare din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicușor Dan spune că deși actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, „țara noastră este în afara oricărui pericol”.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, susține șeful statului în mesajul citat.

„Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află”, a mai notat Nicușor Dan pe Facebook.

Celulă de criză la MAE

La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

Potrivit lui Nicușor Dan, „respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.

Ministerul de Externe a transmis că pentru moment nu există cetăţeni români răniţi în urma bombardamentelor. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Peste şapte sute dintre ei, rămaşi în Dubai şi Qatar, au cerut până în acest moment asistenţă consulară, potrivit MAE.

