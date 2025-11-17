Românii, actori cheie pe piața imobiliară din Ungaria: peste 670 de tranzacții în statul vecin

Românii se situează în top 3 pe piața achizițiilor imobiliare în Ungaria, cu peste 670 de tranzacții efectuate în statul vecin.

Românii, actori cheie pe piața imobiliară din Ungaria: peste 670 de tranzacții în statul vecin|Foto: Depositphotos.com

6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind peste 309 miliarde de forinți, potrivit noilor date publicate de Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH), relatează DailyNewsHungary, citată de G4Media.ro

Aceasta reprezintă 6,4% din totalul tranzacțiilor rezidențiale, confirmând faptul că „non-maghiarii” rămân actori cheie pe piața imobiliară națională.

Românii, actori cheie pe piața imobiliară din Ungaria: peste 670 de tranzacții în statul vecin

Germanii se plasează pe primul loc în clasament, în timp ce cumpărătorii chinezi vin puternic din urmă. Ca și în anii precedenți, cetățenii germani au achiziționat cel mai mare număr de proprietăți în 2024, finalizând 1.369 de tranzacții, în principal în vestul și sudul țării.

Chinezii au înregistrat o creștere substanțială si se plasează pe locul al doilea cu 708 achiziții – cu doar doi ani înainte, aceștia se aflau doar pe locul al cincilea.

Cumpărătorii români și slovaci au împărțit locul al treilea, cu câte 671 de tranzacții fiecare.

De altfel, în timp ce interesul britanicilor scade dramatic, cererea din Orientul Îndepărtat este concentrată în mare măsură pe Budapesta.

Românii, interesați de zona de graniță din Ungaria

Diferențele între naționalități sunt izbitoare: cumpărătorii chinezi și vietnamezi apar aproape exclusiv în Budapesta, în special în cartierele centrale din Pesta.

Aproape 19% din totalul tranzacțiilor străine au avut loc în cartierele din această zonă. În schimb, cererea din zonele rurale provine în principal din țările vecine.

Românii tind să se concentreze în județele Békés, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, în timp ce cumpărătorii slovaci sunt deosebit de activi în Borsod-Abaúj-Zemplén și Győr-Moson-Sopron.

Proprietățile de lux, „vânate” de ruși

În 2024, cetățenii ruși au plătit cel mai mare preț mediu pentru o locuință: 83,5 milioane de forinți pe proprietate (217 mii de euro), cu un preț mediu pe metru pătrat de 1,4 milioane de forinți. Aceștia au fost urmați îndeaproape de cumpărătorii vietnamezi (83,4 milioane HUF), în timp ce cumpărătorii chinezi s-au clasat pe locul al treilea, cu o medie de 76,9 milioane HUF.

La capătul opus al scalei se află cumpărătorii români – de obicei activi în zonele rurale – care au plătit în medie doar 16,8 milioane de forinți (43 de mii de euro).

Experții avertizează că anul viitor ar putea aduce o tendință dublă: programul Guvernului Orban (Otthon Start) va favoriza cumpărătorii maghiari și va reduce proporția cumpărătorilor străini. În același timp, boom-ul în dezvoltarea de noi proiecte imobiliare în Budapesta, susținut de Programul Capitalului Imobiliar și statutul special prioritar acordat anumitor proiecte, ar putea atrage din nou un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: