Iranul și-a ales un nou lider: Alireza Arafi, ayatollah interimar după uciderea lui Khamenei

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Ali Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului

Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experților și Consiliului Gardienilor Revoluției, a fost numit duminică în triumviratul însărcinat cu asigurarea tranziției după decesul liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.ro

Consiliul de stabilire a interesului superior al regimului a anunțat pe platforma X că l-a „ales pe ayatollahul Alireza Arafi membru al Consiliului de conducere interimar”.

Acest organism, din care mai fac parte președintele Masoud Pezeshkian și șeful puterii judiciare Gholamhossein Mohseni Ejei, va conduce țara până când Adunarea experților „alege un conducător permanent în cel mai scurt timp”.

Cine este Alireza Arafi?

Născut în 1959, la Meybod, Alireza Arafi (67) este unul dintre cei mai influenți clerici și politicieni din eșalonul superior al Iranului, fiind recunoscut drept un aliat loial al fostului lider suprem Ali Khamenei. El a preluat un rol critic ca membru jurist în consiliul de conducere provizoriu, organism menit să exercite temporar atribuțiile de Lider Suprem alături de președintele țării și șeful sistemului judiciar, potrivit Haaretz.

Ascensiunea sa a fost marcată de o încredere timpurie din partea regimului, primind funcții de conducere încă de la vârsta de 33 de ani. De-a lungul carierei, Arafi și-a consolidat puterea ocupând poziții strategice, precum cea de vicepreședinte al Adunării Experților și membru al influentului Consiliu al Gardienilor, notează sursa citată.

Arafi este considerat un profil complex, fiind un autor prolific care stăpânește limbile arabă și engleză. Deși este familiarizat cu tehnologia modernă și are experiență în promovarea viziunii iraniene la nivel internațional prin instituții precum Universitatea Al-Mustafa, el rămâne un reprezentant dur al liniei conservatoare. Numirea sa în fruntea procesului de succesiune indică intenția clară a sistemului de a menține continuitatea ideologică a Republicii Islamice după eliminarea lui Ali Khamenei.

