Impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra prețului petrolului: În România, pragul de 10 lei/litru la carburanți ar putea fi depășit

Piața energetică și prețul petrolului pot fi puternic afectate de escaladarea situației în Orientul Mijlociu. „Nota de plată” vine cu costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanțurile logistice, scumpirea alimentelor și inflație persistentă, anticipează analiștii. În România, pragul de 10 lei/litru la carburanți ar putea fi depășit.

28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru piețele energetice.

Atacarea Iranului și riposta ulterioară au reaprins tensiunile în jurul Strâmtorii Ormuz — cel mai sensibil punct al infrastructurii energetice globale. „Când Ormuzul tremură, tremură tot lanțul economic mondial”, semnalează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Depășirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanți devine realistă în România, dacă prețul țițeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanțurile logistice, scumpirea alimentelor și inflație persistentă, atenționează președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

„Prin această fâșie de apă dintre Iran și Oman tranzitează aproximativ o cincime din petrolul consumat zilnic în lume. Nu este doar o rută maritimă. Este un robinet energetic global. Iar piețele nu așteaptă ca robinetul să fie închis complet - reacționează la simpla posibilitate”, notează președintele AEI în analiza citată.

Prețul petrolului nu reflectă doar echilibrul dintre cerere și ofertă, ci și anticiparea riscului.

„Nota de plată”: prețul barilului de petrol ar putea ajunge la 100$

După cum arată Dumitru Chisăliță, ceea ce vom vedea luni, odată cu deschiderea burselor, va fi „premiul de risc geopolitic”, un adaos încorporat de traderi pentru a compensa incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol.

„Dacă barilul urcă de la 73 la 75, 80, 90 sau 100 de dolari, nu este o simplă variație bursieră. Acesta este un multiplicator economic: costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanțurile logistice, scumpirea alimentelor, inflație persistentă. Pentru România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate, impactul nu este liniar - dar este inevitabil. România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale. Petrolul este o marfă internațională, iar prețul se formează global. Dacă Asia plătește mai mult pentru petrolul din Golf, competiția pentru alte surse - Africa SUA, Marea Nordului - crește. Prețurile se aliniază. Nimeni nu cumpără ieftin într-o piață scumpă”, precizează Dumitru Chisăliță.

Conform analizei, energia este cost de bază pentru orice economie, iar scumpirea petrolului înseamnă că industria produce mai scump, agricultura plătește mai mult pentru combustibil și îngrășăminte, iar transportul transferă costul către consumator.

Inflația, care începuse să se tempereze în Europa, poate primi un nou impuls exact când băncile centrale încearcă să relaxeze politica monetară, avertizează Chisăliță.

„Înaintea escaladării, piața deja prețuia riscul. Cotățiile de referință (Brent) testau maximele ultimelor luni, în jurul a 72 - 73 dolari/baril.

Scenariile analizate de piețe sunt clare:

*persistența tensiunilor fără blocaj real: +10-20 dolari/baril din «premiu geopolitic»;

*perturbări serioase ale exporturilor: peste 90-100 dolari/baril;

*blocaj major al Ormuzului: scenariu de criză globală, cu volatilitate extremă.

Prețul nu urcă pentru că oferta a dispărut, ci pentru că riscul de întrerupere devine credibil”, potrivit analizei AEI.

Creștere a producției și rezerve strategice pentru a amortiza șocul

În acest context, cartelul OPEC și formatul extins OPEC+ pot încerca să tempereze piața prin creșterea producției. Marile economii pot elibera temporar rezerve strategice, însă aceste măsuri pot amortiza șocul, dar nu elimină riscul militar, nu pot garanta siguranța navelor și nici stabilitatea geopolitică. În plus, capacitatea reală de creștere rapidă a producției este limitată. Nu orice baril „pe hârtie” poate ajunge instantaneu pe piață.

„Când petrolul sare pe burse, întrebarea reală este simplă: cât ajunge la pompă și în cât timp? Prețul la pompă urmează cotații internaționale cu un decalaj de câteva zile până la 2-3 săptămâni. Depinde de: stocurile existente în depozite, contractele rafinăriilor, cursul valutar (petrolul e cotat în dolari), politica comercială a marilor rețele. Dacă barilul crește cu 10-20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte - dar rar rămâne doar pe hârtie”, menționează sursa citată.

Prețul carburanților în România: taxe și cost produs, plus distribuție și riscuri

În condițiile în care structura aproximativă a prețului carburanților în România este următoarea: taxă 50-55% (accize + TVA), 30-35% cost produs (țiței + rafinare), iar restul distribuție și marjă, înseamnă că o creștere a prețului la petrol cu 10 dolari/baril aduce un plus de 70 de bani/litru, o majorare de 20 de dolari/baril reprezintă 1 leu/litru, iar +30 dolari/baril este echivalent cu 2,5 lei/litru.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90 - 100 dolari, depășirea pragului de 9 - 10 lei/litru devine realistă. Conflictul într-o regiune strategică energetică înseamnă cost distribuit global: consumatorii plătesc la pompă, companiile plătesc în costuri operaționale, statele plătesc prin presiune pe buget și inflație, băncile centrale plătesc prin amânarea relaxării monetare. Pentru România, vulnerabilitatea nu vine doar din importuri de petrol, ci din integrarea în economia europeană. Dacă Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid și la București. Ce urmează? Totul depinde de durată și amploare. Escaladare moderată: creștere temporară, volatilitate ridicată, apoi stabilizare. Escaladare prelungită: petrol peste 100 dolari, inflație reaccelerată, presiune pe dobânzi. Extindere regională: risc de criză energetică globală”, arată președintele AEI.

În acest context, petrolul rămâne, în 2026, barometrul stabilității geopolitice, întrucât economia mondială funcționează încă pe combustibili fosili.

Cum va reacționa România la un nou șoc energetic major?

„Întrebarea nu este doar cât va urca barilul. Întrebarea pragmatică este cât spațiu fiscal, câtă reziliență economică și câtă disciplină bugetară are România pentru a absorbi încă un șoc energetic major? Răspunsul nu se găsește în Golful Persic. Se găsește în politicile interne, în structura economiei și în cât de repede reușim să reducem dependența de volatilitate globală”, semnalează analiza citată.

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran și alte orașe. Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, tranzitul de ţiţei, produse rafinate şi gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz a fost suspendat de marile companii petroliere, în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi a anunţului Teheranului privind închiderea navigaţiei, relatează Reuters.

