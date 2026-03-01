Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Taci din gură! Nu-l mai înjura pe Donald Trump. Măcar azi, taci din gură!”

Nu fac politică, nu mă interesează politica, nu mă pricep la politică. Așa cum nu se pricep de altfel nici analiștii care zic că se pricep la politică citind la televizor ce scrie pe CNN, pe google sau pe copilotul AI.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Rămân însă un mare fan al Statelor Unite și al Președintelui Donald Trump care este hotărât, în stilul personal, pragmatic, tranzacțional, să curețe lumea de lichele.

Și o face într-un mod de neoprit. Astfel că astăzi, de 1 martie 2026, toți cei care îl bodogănesc, insultă, înjură, îl fac în toate felurile, pot lua o zi liberă. Nu că nu ar avea dreptate în multe cazuri dar, astăzi, chiar merită să ia o zi liberă.

Da, o să fie o vreme probleme în Orientul Mijlociu până ce Iranul va avea un leadership nou. Vor fi probleme cu petrolul până ce se eliberează Ormuzul. Vor fi probleme cu noile alianțe geopolitice. Desigur, vor fi probleme pentru România, au rămas influenserițe blocate în Dubai.

Dar pentru toți cei care cunosc cu adevărat Orientul Mijlociu era clar că amenințarea de toate felurile care apasă de 50 zeci de ani de zile era deja de nesuportat. Urmașii Imperiului Ahamenid merită mai mult, au acum șansa să meargă spre viitor aruncând la coșul de gunoi al trecutului aproape 50 de ani de tiranie.

Uniunea Europeană încă nu a spus nimic, așteaptă ceva întrunire luni, deși era mai mult decât normal să dea un mesaj de sprijin, butoiul de pulbere era și încă este mult mai aproape de Europa decât de America. Dar nici nu o să spună mare lucru, probabil lucrează la o directivă pe soare, pe vânt sau pe ape.

Nu fac politică. Dar mă întreb cât mai trebuie să treacă până să facem o aplicație să devenim, cu acte în regulă, al 51-lea stat al Statelor Unite?

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: