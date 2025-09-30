Subvențiile Ungariei în Transilvania: finanțări de 3 miliarde de euro pentru structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban

Finanțări de 3 miliarde de euro în proiectele derulate de structuri religioase din Transilvania dar și pentru fundații apropiate de UDMR, susținute de guvernul lui Viktor Orban.

Cea mai mare parte a fondurilor direcționate de Ungaria merg către instituții de elită ale comunității maghiare, structuri bisericești, fundații apropiate de UDMR și grupuri media loiale politic, în timp ce comunitățile rurale și defavorizate primesc doar firimituri, arată datele unei cercetări independente realizate de publicația Átlátszó Erdély și Grupul de Lucru pentru Acțiune Sociologică al Mișcării pentru o Transilvanie Mai Egală.

În 2020, guvernul maghiar a cheltuit 826 de milioane de euro pentru afacerile maghiare din străinătate – aproape un procent din bugetul de stat la acea vreme. 69% din această sumă a fost direcționată către Transilvania, reprezentând aproximativ 640 de euro de sprijin pe cap de locuitor.

54% din fonduri au fost cheltuite pentru construcția și renovarea proprietăților, iar alte 26% pentru costurile de funcționare.

40% din sprijin a fost direcționat către organizații religioase, un sfert către Universitatea Sapientia și peste 80 de milioane de euro către sport

Grupul de lucru pentru sociologie acțiune din cadrul Transilvaniei Transparente și Mișcării pentru o Transilvanie Egală a pus pentru prima dată într-un cadru unitar tot ceea ce se știa despre natura subvențiilor din Ungaria în ultimii ani. Raportul privind politica de sprijin prezentat și harta interactivă asociată arată nu doar traiectoria banilor, ci și modul în care distribuirea fondurilor de către guvernul Fidesz, care a durat decenii, a transformat sistemul instituțional maghiar și relațiile politice din Transilvania.

Clujul, beneficiar direct al sprijinului transfrontalier susținut de Budapesta

2020 a fost anul de vârf în ceea ce privește sprijinul transfrontalier susținut de Ungaria.

Una dintre cele mai remarcabile constatări ale cercetării este concentrarea geografică. Aproape șaptezeci la sută din sprijinul transfrontalier ajunge în România, iar Cluj-Napoca absoarbe aproape în totalitate sumele de la Budapesta, menționează sursa citată.

Cea mai importantă instituție plătitoare este Fondul Bethlen Gábor (BGA Zrt.), care a gestionat cea mai mare parte a granturilor între 2010 și 2018.

Între 2011 și 2014, aproximativ 54% din subvenții

Între 2015 și 2018, 64% din granturi au fost acordate de BGA.

În această perioadă, 86% din granturile plătite prin BGA s-au bazat pe decizii individuale, astfel încât nu a existat nicio situație competitivă sau punctaj al cererilor.



După 2016, au început să se dezvolte programe economice, care sunt derulate prin intermediul Fundației Pro Economica, axată pe Transilvania, încă din 2019. Acestea au dus la proiecte agricole și de dezvoltare a afacerilor în valoare de zeci de milioane de euro, dar transparența este mult mai slabă: în timp ce datele BGA sunt publice (deși greu de găsit), se știu foarte puține lucruri despre plățile Pro Economica.

