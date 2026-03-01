Teheranul confirmă moartea liderului suprem și declară 40 de zile de doliu naţional. Ali Khamenei a acaparat puterea în Iran din 1989.

Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în operațiunea militară americano-israeliană. În calitate de lider suprem, Khamenei a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului din 1989.

Persoane îndoliate țin în mână fotografii cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, după moartea sa. Piața Enqelab din Teheran, Iran, 1 martie 2026. Conform unei declarații a presei de stat iraniene emise la 1 martie 2026, Khamenei a fost ucis într-un atac aerian în timpul unei campanii militare comune a Statelor Unite (SUA) și Israelului, care a început la 28 februarie 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - AGERPRES

Anunțată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluții promițând o „pedeapsă severă” celor responsabili, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.ro

„Odată cu moartea sa, Republica islamică a luat sfârșit efectiv și va fi trimisă în curând la coșul de gunoi al istoriei”, a reacționat pe X fiul fostului șah, Reza Pahlavi.

Teheranul confirmă moartea liderului suprem și declară 40 de zile de doliu naţional

Tranziția va fi asigurată de un triumvirat format din președintele iranian Masoud Pezeshkian, șeful puterii judiciare în Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, precum și dintr-un membru al Consiliului Gardienilor Constituției, a anunțat televiziunea de stat.

Duminică dimineață, mii de persoane s-au adunat la Teheran, unii cu lacrimi în ochi, agitând drapele iraniene și scandând „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”, potrivit unui jurnalist al AFP de la fața locului.

A condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani

În cursul nopții, vestea privind dispariția celui care a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, după ayatollahul Khomeini, a fost primită cu aplauze și aclamații pe străzi, potrivit unor martori.

Moartea lui Ali Khamenei a fost anunțată în jurul orei 21:30 GMT, sâmbătă, de Donald Trump, din reședința sa din Florida, unde superviza campania militară care a schimbat fața Orientului Mijlociu.

Lideri iranieni, vizați de atacurile comune ale Israelului și SUA

Media iraniene au anunțat și moartea fiicei, ginerelui și a nepoatei ghidului suprem.

Conducerea Iranului a declarat 40 de zile de doliu național, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Atacurile de sâmbătă au vizat locații unde se reunea conducerea iraniană, provocând moartea mai multor oficiali de vârf, între care ministrul apărării și șeful Corpului Gardienilor Revoluției, a anunțat anterior armata israeliană.

Atacul, care a provocat moartea a peste 200 de persoane potrivit Semilunii Roșii, a dus la lovituri de răspuns asupra Israelului și a forțelor militare ale SUA aflate în Orientul Mijlociu.

Consiliul Național Suprem de Securitate al Iranului a anunțat într-un comunicat că „martiriul imamului Ali Khamenei va marca începutul unei mari revolte împotriva tiranilor lumii”.

Consiliul a fost înființat în luna august pentru a centraliza strategia militară după războiul de 12 zile în care Israelul și SUA au atacat Iranul.

Ali Khamenei, liderul suprem care a acaparat puterea în Iran din 1989

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politica internă și ghidând relațiile externe, relatează Reuters.

Israelul l-a considerat mult timp o forță destabilizatoare în Orientul Mijlociu, invocând sprijinul său pentru rețeaua de aliați militanți ai Iranului, inclusiv Hamas din Palestina și Hezbollah din Liban. Când Israelul și Iranul au purtat un război aerian de 12 zile în iunie 2025, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat că îl va asasina, afirmând că liderul suprem „nu mai poate continua să existe”.

Khamenei a menținut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, zdrobind ambițiile președinților aleși care căutau politici mai deschise acasă și în străinătate. Sub conducerea sa, autoritățile au înăbușit protestele repetate și au marginalizat reformiștii care făceau presiuni pentru o confruntare mai redusă cu Occidentul.

Iranul a devenit o forță regională anti-SUA puternică sub conducerea lui Khamenei, extinzându-și influența în Orientul Mijlociu. El a susținut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale și cu președintele pragmatist Hassan Rouhani, care a atenuat pentru scurt timp izolarea Iranului. Dar tensiunile au crescut după ce președintele SUA, Donald Trump, a abandonat acordul în 2018 și a reintrodus sancțiunile.

De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul și-a văzut aliații slăbiți. Hamas și Hezbollah au suferit lovituri grele din partea Israelului, în timp ce președintele sirian Bashar al-Assad, susținut mult timp de Teheran, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Postul de lider suprem a fost creat după revoluția din 1979 și a fost înscris în constituția Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra președintelui și a parlamentului. Adunarea Experților, un organism clerical de 88 de membri verificat de un consiliu de supraveghere dur, aliniat cu Khamenei, selectează oficial liderul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: