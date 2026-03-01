Patru baze militare americane din Orientul Mijlociu, vizate de atacuri de represalii. Trump amenință Iranul cu o ripostă militară „fără precedent”.

Cel puțin patru baze americane din Orientul Mijlociu (OM) au fost vizate de lovituri de represalii iraniene în urma operațiunii militare lansate de SUA în Iran, transmite France Presse, citată de Agerpres.ro

Atacurile iraniene au vizat bazele militare ale SUA din Bahrein, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Irak, Siria și Kuweit.

Bahrein

Gărzile Revoluționare iraniene au confirmat că au vizat sediul Flotei a Cincea a Marinei americane, în Bahrein. Inițial, micul regat din Golf anunțase că această bază americană a fost lovită de un atac cu rachete.

Cu un port în ape adânci, aceasta poate găzdui cele mai mari nave militare americane, precum portavioanele. Marina americană folosește această bază din 1948.

Mai multe nave americane au portul de bază în Bahrein, în special nave dragoare de mine, nave de sprijin logistic și vedete de intervenție rapidă ale pazei de coastă.

Qatar

Sâmbătă, s-au auzit explozii în apropierea bazei americane Al-Udeid din Qatar, cea mai mare din regiune.

Pe lângă mai multe centre de comandă, baza găzduiește avioane de luptă și mijloace de transport aerian, de realimentare în zbor și de informații.

Iranul a mai tras rachete asupra Al-Udeid în iunie, în urma loviturilor americane care au vizat instalații nucleare iraniene.

Kuweit

Potrivit autorităților locale, 'mai multe rachete balistice' au lovit sâmbătă baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit, unde sunt staționate o escadrilă logistică americană și drone de atac MQ-9 Reaper.

Deși Kuweitul a declarat că le-a interceptat, Italia, care are proprii militari desfășurați acolo, afirmă că o rachetă iraniană a provocat „daune semnificative” pe pistă. „Niciun” militar italian nu a fost rănit, afirmă Roma, „erau toți în buncăr”.

Kuweitul găzduiește, de asemenea, Camp Arifjan, care adăpostește cartierul general avansat al componentei forțelor terestre a Centcom, comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu.

Armata americană dispune, de asemenea, de stocuri de echipamente prepoziționate în această țară.

Emiratele Arabe Unite -

Doi martori au declarat sâmbătă pentru AFP că au văzut fum ridicându-se de la baza Al Dhafra din Abu Dhabi, unde sunt staționate trupele americane.

Statele Unite mențin acolo o importantă escadrilă aeriană expediționară, care include drone MQ-9 Reaper. De asemenea, avioane de luptă vizitează baza din când în când.

Irak

Statele Unite au desfășurat trupe în regiunea autonomă kurdă din Irak ca parte a coaliției internaționale împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (SI), dar misiunea lor ar urma să se încheie până în septembrie, conform unui acord între Washington și Bagdad.

Forțele americane și-au încheiat deja retragerea din celelalte instalații situate în Irak.

Forțele americane din Irak și Siria au fost de mai multe ori ținta combatanților pro-iranieni după declanșarea războiului purtat de Israel în Fâșia Gaza în octombrie 2023.

Siria

Statele Unite au menținut de ani de zile o prezență militară într-o serie de instalații în Siria, ca parte a eforturilor internaționale împotriva SI.

Însă aceste trupe sunt în curs de a fi retrase din țară, iar această retragere ar urma să fie finalizată în termen de o lună, potrivit sursei citate.

Trump amenință Iranul cu o ripostă militară „fără precedent”

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că SUA vor lovi Iranului cu o formă nemaivăzută dacă țara ripostează la atacul americano-israelian care l-a ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic ca niciodată înainte”, a postat Trump pe platforma sa Truth Social.

„Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forță fără precedent!”, a avertizat Trump

Foto: DepositPhotos.com

