Explozii în centrul Israelului, la Ierusalim și în Cisiordania. Tel Aviv, vizat de rachete iraniene.

O serie de explozii au fost auzite sâmbătă seara în centrul Israelului, la Ierusalim și în Cisiordania ocupată. De asemenea, Tel Aviv a fost ținta bombardamentelor iraniene.

Explozii în Israel, la Ierusalim și în Cisiordania. Tel Aviv, vizat de rachete iraniene| Foto: DepositPhotos.com

O serie de explozii au fost auzite sâmbătă seara în centrul Israelului, la Ierusalim și în Cisiordania ocupată, au relatat jurnaliștii AFP, citată de Agerpres.ro

Aceste explozii au fost precedate de sirene de avertizare, deoarece armata israeliană a declarat că a identificat noi lansări de rachete din Iran.

Un jurnalist al AFP din Tel Aviv a vorbit despre un baraj puternic de rachete deasupra orașului. Aproximativ 20 de explozii au fost auzite deasupra Ramallah, în Cisiordania, unde au fost interceptate mai multe rachete, iar fum se ridica spre vestul orașului, potrivit sursei citate.

Totodată, cel puțin o rachetă din ultimul bombardament lansat din Iran spre Israel a lovit Tel Aviv sâmbătă noaptea, fiind prima lovitură cunoscută în oraș, potrivit diverselor agenții media israeliene și confirmată de serviciul de urgență israelian Magen David Adom (MDA), transmite EFE.

„În urma atacului cu rachete asupra Statului Israel în zona Tel Aviv: echipele MDA au fost desfășurate pentru a localiza de unde au fost primite aceste informații”, a declarat grupul de urgență într-un comunicat de presă, însoțit de imagini cu o clădire distrusă și în flăcări.

