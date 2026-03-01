MApN reacționează pe fondul războiului din Iran și anunță că nu există o „amenințare militară” la adresa României: „Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței”

Ministerul Apărării Naționale a transmis, duminică seară, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, că „nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”. MApN arată că scutul de la Deveselu „asigură” protecția necesară împotriva amenințărilor din afara zonei Euro-Atlantice.

în imagine: Exercițiul Coalition Warrior Interoperability Exercise – CWIX 25, iunie 2025|Foto: MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, potrivit datelor disponibile în acest moment, evoluția situației de securitate din Iran nu generează o amenințare militară la adresa teritoriului României.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție, transmite ministerul român al Apărării.

MApN reacționează pe fondul războiului din Iran și anunță că nu există o „amenințare militară” la adresa României: „Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței”

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată în informarea publicată duminică seara de Ministerul Apărării.

Potrivit MApN, armata României are „permanent în serviciu” forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cibernetic, precum și detectarea eventualelor amenințări și reacția imediată.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție, adaugă sursa citată.

„Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată”, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Scutul de la Deveselu „asigură” protecție

În plus, MApN precizează că scutul de la Deveselu „asigură” protecția împotriva rachetelor care ar putea veni din Iran

„Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele ”, arată MApN.

Și președintele Nicușor Dan a transmis, duminică după-amiaza, că „România este în deplină siguranță”, îndemnând cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile autorităților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: