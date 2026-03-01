Mai multe persoane au murit și zeci au fost rănite în urma atacurilor iraniene asupra Israelului și a Emiratelor Arabe Unite

Cel puțin 8 persoane au fost ucise în centrul Israelului din cauza prăbușirii unei clădiri „lovite direct” de o rachetă iraniană. În Emiratele Arabe Unite, atacul combinat de rachete și drone iraniene a făcut cel puțin 3 victime, iar zeci de persoane au fost rănite.

Crește numărul victimelor în urma războiului din Orientul Mijlociu| Foto: DepositPhotos.com

Cel puțin opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbușirii unei clădiri „lovite direct” de o rachetă iraniană, relatează AFP și Reuters, care citează serviciile de urgență israeliene, notează Agerpres.ro

În sectorul Beit Shemesh, echipele de salvare și ambulanțierii au constatat decesul a opt persoane, conform anunțului făcut de Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, într-un comunicat.

De asemenea, au fost evacuate 23 de persoane rănite grav.

Localitatea Beit Shemesh se află la aproximativ 40 de kilometri vest de Ierusalim

Atac cu rachete și drone iraniene în Emiratele Arabe

În urma unui atac combinat de rachete și drone, 3 persoane au fost ucise și alte 58 au fost rănite în Emiratele Arabe Unite.

Conform ministerului apărării, Emiratele Arabe Unite (EAU) au detectat 165 de rachete balistice, au distrus 152, și au interceptat două rachete de croazieră.

De asemenea, au fost detectate peste 540 de drone iraniene, dintre care cele mai multe au fost interceptate și distruse.

