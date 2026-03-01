Reforma lui Bolojan impune măsuri „la pachet” în administrație, fără a ține cont de numărul populației. Emil Boc: „Suntem puși în aceeași oală cu cei care au 200.000 de locuitori”.

Reducerile de posturi din administrație și, implicit, a cheltuielilor, se aplică cu aceeași măsură dincolo de numărul de locuitori. „Era potrivit să existe un prag intermediar. Este o măsură puțin nedreaptă față de administrațiile mari”, spune primarul Emil Boc.

Tăierile din administrația locală și centrală, aprobate de Guvern prin ordonanță de urgență prevăd ca numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se reduce cu 30%.

Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

De asemenea, până cel târziu la data de 1 iulie 2026 este prevăzută reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

În conferința de presă susținută la finalul acestei săptămâni, primarul Emil Boc s-a referit la tăierile din administrația locală și a arătat că ordonanța de urgență adoptată de Guvern stabilește cadrul general, însă deciziile concrete privind reorganizarea aparatului administrativ aparțin autorităților locale.

„S-au tot făcut externalizări pentru diverse servicii în primării. Guvernul a lăsat administrațiile locale să decidă cum vor reduce cu 30% din cheltuieli.

Legea nu spune că trebuie dată afară femeia de serviciu, un manager sau un director. Spune că trebuie să diminuezi cu 30% sau maxim 20% din posturile ocupate. Cum? Prin hotărâre de Consiliu Local. Legea nu ne spune cine și ce. Reducerea de posturi înseamnă implicit reducere de cheltuieli. Legătura este directă. Dar nu poți spune că Guvernul îți impune ceva. Că este bine sau rău, asta-i altceva”, a declarat, vineri, primarul Emil Boc.

Edilul Clujului s-a referit și la necesitatea unui „prag intermediar” în condițiile în care tăierile se aplică „la pachet” atât administrațiilor mari, cât și celor mai mici.

„Probabil era mai bine ca pentru administrațiile de peste 200.000 de locuitori și până la 400.000, să mai existe un prag intermediar. Noi suntem puși în aceeași oală cu cei care au 200.000 de locuitori. Este aceeași schemă de personal. Este o măsură puțin nedreaptă față de administrațiile mari.(...). La noi nu mai există alt prag intermediar. Trebuie să ne încadrăm în aceeași matrice. Nevoia de gestionare a unui oraș de 400.000 de locuitori este mai mare decât nevoia unui oraș de 200.000. Bine, e lege, trebuie să o aplicăm. Am mai spus asta, nu e prima oară când o spun. Noi aplicăm legea, nu avem altceva de făcut”, a explicat Emil Boc.

De altfel, potrivit ordonanței adoptate de Executiv, alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

De asemenea, la aceste măsuri se adaugă reduceri de personal la prefecturi (25%), în ministere (10%, cu anumite excepții) și la numărul de consilieri din cabinetele demnitarilor atât la nivel central, cât și local.

După adoptarea OUG, premierul Ilie Bolojan a declarat că ordonanța privind reforma în administrație „rezolvă câteva aspecte importante” care țin atât de administrația locală, cât și de cea centrală.

„În primul rând, face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală, cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România”, a declarat premierul în coferința de presă de marți seara.

