Clujul, sub ploi de primăvară și cer mohorât, temperaturile nu trec de 19 grade

Clujenii vor avea parte azi, 9 mai, de o zi rece de primăvară cu cer predominant noros și ploaie pe tot parcursul zilei.

Vreme capricioasă la Cluj-Napoca. Care este prognoza meteo

Temperaturile vor fi unele caracteristice unei zile reci de primăvară cu valori minime în jur de 12 grade Celsius și maxime ce ajung doar până la 18-19 grade Celsius, anunță ANM.

Dimineața începe cu o vreme mohorâtă, cu cer predominant noros și ploaie, iar pe parcursul zilei precipitațiile continuă, alternând între ploaie moderată și ploaie slabă. Spre seară, cerul rămâne acoperit de nori, iar meteorologii nu exclud posibilitatea de precipitații și pe parcursul nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va fi instabilă pe tot parcursul zilei. Meteorologii nu au anunțat fenomene extreme, însă umezeala ridicată și precipitațiile pot influența confortul termic pe parcursul zilei.

