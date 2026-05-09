Gazon de „Premier League” pe Cluj Arena înainte de „U” Cluj – Rapid. Alin Tișe: „Visul meu continuă. Clujul în Champions League”

Cluj Arena se prezintă din nou în condiții excelente înaintea partidei dintre FC Universitatea Cluj și FC Rapid București.

Gazon de „Premier League” pe Cluj Arena înainte de „U” Cluj – Rapid / Alin Tișe- Facebook

Cu doar câteva ore înaintea meciului, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat imagini cu suprafața de joc și a transmis că arena din Cluj oferă „un gazon asemeni Premier League”.

„Clujul este din nou nr. 1! Cel mai bun gazon pe un stadion din România”, a scris Alin Tișe în mesajul său de pe Facebook.

Gazonul de pe Cluj Arena a fost pregătit special pentru disputa dintre „U” Cluj și Rapid București, care va avea loc în această seară de la ora 21:00, iar imaginile publicate înaintea partidei arată o suprafață de joc impecabilă.

În ultimii ani, terenul de pe stadionul din Cluj-Napoca a fost considerat printre cele mai bune din România, fiind apreciat atât de fotbaliști, cât și de antrenori.

