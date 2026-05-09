Elevii se întorc la Liceul „Anghel Saligny” după modernizare. Părinții acuzau intenția Primăriei de a ceda școala Liceului „Victor Babeș”.

Lucrările de modernizare la Liceul „Anghel Saligny” din Cluj-Napoca au fost finalizate, atât la corpul central, cât și la atelierele unității de învățământ.

Lucrările de modernizare la Liceul „Anghel Saligny" din Cluj-Napoca au fost finalizate, atât la corpul central, cât și la atelierele unității de învățământ.

Unitatea de învățământ a fost reabilitată cu echipamente de ultimă generație, dar, de asemenea, au fost realizate și lucrări de eficientizare energetică, cum ar fi, montarea de panouri fotovoltaice.

Începând din luna septembrie a acestui an, peste 580 de elevi vor păși într-o școală nouă, complet renovată și modernizată.

Potrivit declarației publicate de Emil Boc pe pagina sa de Facebook, investițiile în educația elevilor din Cluj-Napoca s-au ridicat la aproximativ 100 de milioane de euro. Dintre aceștia, 50 de milioane de euro au fost alocate de Primăria municipiului. Pentru lucrările de modernizare de la Liceul „Anghel Saligny” au fost investite aproximativ 4 milioane de euro.

Educația, ADN-ul municipiului Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a vorbit și despre cât de important este sa investească în infrastructura educațională din Cluj-Napoca și cum se corelează asta cu dezvoltarea orașului.

„Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrurilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Anghel Saligny. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca”, a conchis Emil Boc.

Finalizarea lucrărilor la Liceul „Anghel Saligny” are loc în contextul unor dezbateri mai largi privind gestionarea spațiilor școlare din Cluj-Napoca.

În primăvara acestui an, părinții elevilor de la Liceul Teoretic „Anghel Saligny” au acuzat public intenția Primăriei de a ceda clădirea unității de învățământ și de a reloca elevii în alte spații, invocând lipsa unei consultări cu comunitatea școlară.

Situația a generat reacții publice și a fost urmată de amânarea deciziilor administrative privind relocarea liceului, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

