Proiectul pasajului de la Tăietura Turcului avansează: procedura de expropriere, pe final. Etapa de relocare a utilităților, în faza de proiectare.

Avansează lucrările la proiectul pasajului de la Tăietura Turcului. Procedura de expropriere a fost finalizată, astfel că plata despăgubirilor va putea fi efectuată la începutul anului 2026.

Avansează lucrările la pasajul de la Tăietura Turcului: Procedura de expropriere a fost finalizată| Foto: monitorulcj.ro

Autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului, care face parte din lotul 1 al Magistralei 300 Cluj – Oradea, a fost emisă de Ministerul Transporturilor la începutul lunii octombrie.

Potrivit anunțului făcut joi de viceprimarul Clujului Dan Tarcea, documentele necesare pentru despăgubirile persoanelor expropriate în cadrul proiectului pasajului de la Tăietura Turcului au fost semnate, iar înainte de debutul lucrărilor efective în teren urmează faza de relocare a utilităților.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat finalizarea procedurii juridice privind exproprierile necesare, iar documentele pentru despăgubirea proprietarilor au fost semnate.

Plata sumelor va putea fi efectuată la începutul anului 2026.

Anunțul vine în urma unei întâlniri de lucru desfășurate la Primăria Cluj-Napoca cu reprezentanții instituțiile care gestionează proiectul – CFR și Ministerul Transporturilor, precum și cu operatorii de rețele de utilități implicați proiectul de investiție.

Astfel, discuțiile s-au concentrat pe faza de proiectare necesară relocării rețelelor de apă, gaz, electricitate și telecomunicații.

„Am semnat documentele necesare pentru despăgubirile persoanelor expropriate în cadrul proiectului pasajulului de la Tăietura Turcului.

Procedura juridică este finalizată, iar plata despăgubirilor va putea fi efectuată la începutul anului 2026”, a anunțat Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, prin intermediului unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Relocarea rețelelor de apă, gaz, electricitate și telecomunicații reprezintpo componentă complexă, care trebuie finalizată înaintea demarării lucrărilor propriu-zise, a mai explicat viceprimarul Clujului.

Potrivit Ministerului Transporturilor, valoarea lucrărilor autorizate este de 78,54 milioane de lei, fără TVA. Pasajul este parte a lotul 1 Cluj - Aghireșu (31 km) din cadrul proiectului de electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor.

Realizarea proiectului va contribui la descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier prin eliminarea blocajelor de circulaţie şi creșterea siguranţei circulaţiei pe traseul Tăietura Turcului - Corneliu Coposu - Zalău.

